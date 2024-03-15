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    • Директор «Ман Сити» – о «Реале» в 1/4 финала ЛЧ: «Какой позор, надоели эти шары»

    Директор «Ман Сити» – о «Реале» в 1/4 финала ЛЧ: «Какой позор, надоели эти шары»

    Спортивный директор «Манчестер Сити» Чики Бегиристайн разочарован жребием в 1/4 финала Лиги чемпионов.

    • Англичане сыграют с «Реалом».
    • Эти команды встретятся в плей-офф главного еврокубка в 3-м сезоне подряд.
    • В прошлом сезоне «Сити» выбил «Реал», в позапрошлом дальше прошли мадридцы.

    «Какой позор, надоели эти шары – все то же самое. Такая же жеребьевка, как в прошлом году – поменяли только «Ливерпуль» на «Арсенал».

    Лига чемпионов – это турнир «Реала». У них больше всех трофеев. Они показывают стабильность в этом турнире, даже когда не очень хорошо играют в чемпионате», – сказал Бегиристайн.

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    Источник: Marca

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    Комментарии (3)
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    MazaiNN
    1710509812
    Трухнул что ли?
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    Benifacto
    1710510311
    че за плачь Ярославны...еще бы сказал что их нагревали....нет бы достойно принять...таков путь...
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