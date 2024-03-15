Директор «Ман Сити» – о «Реале» в 1/4 финала ЛЧ: «Какой позор, надоели эти шары»

Спортивный директор «Манчестер Сити» Чики Бегиристайн разочарован жребием в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Англичане сыграют с «Реалом».

Эти команды встретятся в плей-офф главного еврокубка в 3-м сезоне подряд.

В прошлом сезоне «Сити» выбил «Реал», в позапрошлом дальше прошли мадридцы.

«Какой позор, надоели эти шары – все то же самое. Такая же жеребьевка, как в прошлом году – поменяли только «Ливерпуль» на «Арсенал».

Лига чемпионов – это турнир «Реала». У них больше всех трофеев. Они показывают стабильность в этом турнире, даже когда не очень хорошо играют в чемпионате», – сказал Бегиристайн.