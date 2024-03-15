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    Акинфеев высказался об игре вратарей ногами

    Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев сказал, почему предпочитает отдавать длинные передачи, а не разыгрывать мяч.

    «Я из советской школы. В «Ростове» Валерий Георгиевич своих заставляет разыгрывать. Мне же комфортнее, как меня учили Пшеничников, Астаповский: длинную отдал – и стоишь отдыхаешь. Пока там мяч найдут – 100 событий произойдет.

    Одно дело, когда ты Эдерсон и играешь в «Манчестер Сити», где под тебя все открываются, мяч корпусом укрывают, у всех голова на 360 градусов работает. А когда такого нет, трудно так разыгрывать. У меня много голевых? Ну вот! Вперед дал, и все.

    Я под моду на розыгрыш низом не то, что не подстраивался, я сразу сказал, что мне чем проще, тем лучше. Я сейчас смотрю старые записи времен Газзаева. Мяч у меня, игроки еще не вышли, я как дам на Попова – бум. Нижегородов от своих ворот в ответ мне длинную даст. Мяч над всеми летает, все бегают, дышат. Интересный футбол был», – сказал Акинфеев.

    • 37-летний голкипер провел в этом сезоне 19 матчей за ЦСКА.
    • Всего Акинфеев провел 560 матчей в чемпионате России, в 248 из них он оставил свои ворота «сухими».

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    Источник: «Чемпионат»

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