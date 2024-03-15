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    • Уткин – гендиректору «Пари НН»: «Мне не нужны извинения, я не вступаю в отношения с субстанциями»

    Уткин – гендиректору «Пари НН»: «Мне не нужны извинения, я не вступаю в отношения с субстанциями»

    Комментатор и руководитель медиаклуба «Эгриси» Василий Уткин отреагировал на высказывание о своем клубе гендиректора «Пари НН» Давида Мелик-Гусейнова.

    «Наш вратарь Леша Клюкин зацепился языками с капитаном «Пари НН» Гоцуком. Зацепился – и зацепился, обычное дело.

    Но тут в разговор вступил аж гендиректор ФК «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов. Казалось бы, вступил – и вступил; но вот что он сказал: «Вратарь «Эгриси». В этом словосочетании знаю и уважаю только слово «вратарь».

    Давид Валерьевич! Вы оскорбили мой клуб и лично меня. Вы вправе не знать клуб «Эгриси». Но вы сказали о неуважении.

    И это скотство.

    Наш клуб, на секундочку (а на самом деле на полтора года) старше вашего. За него уже больше десяти лет играют, кайфуют, а когда надо – убиваются парни. Вы не имеете право через свою чиновничью губу ТАК говорить.

    Такие команды, как наша, есть и в НН. И в любом большом городе России. Мы не уникальны. Мы встретились, чтобы играть в футбол. Кому на форму не хватило, так хоть в одноцветной какой-нибудь рванинке. И вы нас – не уважаете, видите ли. Ведь не «Реал» же, едрит-Мадрид.

    «Эгриси» прошел свой путь. Нам повезло немного друг с другом. Клубу стукнуло 10; почти 8 лет я занимаюсь его делами. Мы поднимались по дивизионам ЛФЛ, мы пропагандировали спорт, снимая свое полуреалити, мы перешли на большое поле, чтобы играть в МФЛ, и с самым маленьким бюджетом взяли медали.

    Давид Валерьевич, вы не должны этого ЗНАТЬ.

    Но вы скворчнули другое слово: уважать.

    Вы чиновник. Белоручка. Вчера Большая Фарма, сегодня футбол, завтра что? Строительство? Вы вообще понимаете, не кого, нет – ЧТО вы оскорбили?

    Я не требую извинений, нет. На кой мне извинения вчера вице-губера, позавчера короля местной фармы, боже мой – таких ведро, хоть оно и золотое.

    Человек походя сообщил, что он не уважает наш клуб. Просто так, впроброс. И что, его пустят в наше сообщество? Что вы думаете, президенты?

    «Вратарь «Эгриси». В этом словосочетании знаю и уважаю только слово «вратарь».

    Какая мерзость. И эта рвань снисходит к нам со своим проектом для МФЛ, который не выстрадан и не выношен, на который тупо бабла дали.

    Давид Валерьевич! Многоликий! Карьерная чинуша!

    Мой клуб старше твоего. Ты не сделал для своего клуба ничего, кроме того, что приземлил жопу в кресло. И мой клуб, кстати, не продавал свое имя (предложения были). Никогда.

    Мне не нужны извинения, я не вступаю в отношения с субстанциями. И так все ясно.

    Обращаюсь к коллегам. Считаю, в МФЛ не нужны такие люди, как Давид итд. Которые с порога бездумно швыряются вот такими оскорблениями походя.

    С такими заявами команде «Почти Любители» не место среди нас», – написал Уткин.

    • «Почти Любители» – медиафутбольный клуб из Нижнего Новгорода, претендующий на попадание в Медиалигу.
    • Бывший министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов занял пост генерального директора «Пари НН» летом прошлого года.

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    Источник: телеграм-канал МедиаУткин (неподдельный)

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