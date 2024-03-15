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    • Болельщики с абонементами на «МЮ» готовы протестовать из-за требования клуба сменить места на трибунах

    Болельщики с абонементами на «МЮ» готовы протестовать из-за требования клуба сменить места на трибунах

    «Манчестер Юнайтед» сообщил владельцам сезонных абонементов, что им придется оставить свои места на трибуне сэра Бобби Чарльтона и ряде других трибун, переместившись на нижние ярусы стадиона «Олд Траффорд». Их места отдадут игрокам клубной академии и женской команды.

    Клуб мотивировал это изменение тем, что просмотр матчей со стороны оптимален для развития молодых игроков и будущих результатов.

    Решением остались недовольны в фанатской группе SouthStandUtd, которая представляет болельщиков, посещающих самую старую трибуну «Олд Траффорд», где, по мнению многих, находятся лучшие места на арене.

    «Логика, по-видимому, взятая из книги об экономическом успехе, предполагает, что наблюдение за игрой под определенным углом может быть тем секретным ингредиентом, которого «Манчестер Юнайтед» не хватало все эти годы.

    Забудьте о тщательных тренировках, тактике тренерского штаба или даже о самом современном оснащении тренировочной базы в Каррингтоне. Настоящий ключ к раскрытию потенциала игроков, по мнению высшего руководства «Юнайтед», заключается в обеспечении им беспрепятственного вида на угловые Бруну Фернандеша и забеги Маркуса Рэшфорда.

    Этот шаг вызвал насмешки со всех сторон. Многие фанаты задаются вопросом, будет ли в следующем объявлении клуба говориться о стратегическом распределении мест, основанном на аэродинамике аплодисментов или оптимальном уровне децибел для мотивации контратаки.

    В своем стремлении к инновациям «Манчестер Юнайтед», похоже, забил автогол, оттолкнув тех самых болельщиков, которые создают наэлектризованную атмосферу, делающую «Олд Траффорд» устрашающим для приезжающих команд», – заявил представитель фантов.

    Сообщается, что фанатская группа планирует акцию протеста в связи с решением.

    • «МЮ» занимает 6-е место в АПЛ с 47 очками после 28 туров.
    • Следующий домашний матч команда проведет 17 марта против «Ливерпуля» в Кубке Англии.

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    Источник: Daily Mail

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    Комментарии (2)
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    Benifacto
    1710481649
    женский футбол из того же разряда что мужское синхронное плаванье....чушь да и только....они играют на уровне 13ти летних детей....кто на это смотрит кроме родных....
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