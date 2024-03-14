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    • Уткин — об отставке Ивича: «Мы не узнаем как это произошло, если только об этом не расскажет Галицкий»

    Уткин — об отставке Ивича: «Мы не узнаем как это произошло, если только об этом не расскажет Галицкий»

    Комментатор Василий Уткин прокомментировал ситуацию с отставкой Владимира Ивича из «Краснодара».

    «Как только заговорили о том, что Абаскаля наверное стоит выгнать, подумали: «А не позвать ли вместо него Владимира Ивича, главного тренера «Краснодара?» Тогда еще.

    Ну, это досужие опять-таки были разговоры, чисто болельщицкие разговоры. Такие разговоры инсайдеров без инсайдов.

    Но прошло буквально 2-3 дня, и вот, по итогам проигрыша в Кубке команде «Химки», «Краснодар» вылетел из Кубка уже насовсем, – у него второго шанса уже нет, – в «Краснодаре» уволили главного тренера.

    И вот мы все ломаем голову над тем, как это произошло. Мы не узнаем этого, никогда, вообще никаким образом. Если только нам об этом не расскажет владелец «Краснодара» господин Галицкий Сергей Николаевич.

    Потому что «Краснодар» – это клуб частный, и любое важное решение – это всегда то, что называется по-английски «one-man decision», то есть решение одного человека.

    Для того, чтобы понять его, либо он сам расскажет, либо необходимо забраться к нему в голову, что гораздо сложнее», – сказал Уткин.

    • 13 марта «Краснодар» заявил о расторжении контракта с Владимиром Ивичем.
    • Он возглавлял «Краснодар» с января 2023 года.
    • Под его руководством команда провела 48 матчей: 27 побед, 11 ничьих, 10 поражений.
    • Место Ивича занял Мурад Мусаев.

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    Источник: YouTube-канал Василий Уткин

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    Сегодня, 18:37
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