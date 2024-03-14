Бубнов: «Для красно-белых Ивич идеально подходит по всем параметрам»

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР высказался о возможности назначения Владимира Ивича главным тренером красно-белых.
«Сейчас в «Спартаке» вновь может усилиться интерес к персоне сербского тренера. Для красно-белых он идеально подходит по всем параметрам. Специалист отлично знает чемпионат России, а о спартаковцах имеет неплохое представление. Другой вопрос: захочет ли Владимир браться за разгребание всего вороха проблем столичной команды? Да и руководство у «Спартака» ничем не лучше краснодарского», – написал Бубнов.
- 13 марта «Краснодар» заявил о расторжении контракта с Владимиром Ивичем.
- Он возглавлял «Краснодар» с января 2023 года.
- Под его руководством команда провела 48 матчей: 27 побед, 11 ничьих, 10 поражений.
- Клуб выплатил сербу компенсацию в размере 1,5 млн евро.
- По данным журналиста Ивана Карпова, отставка нынешнего главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля ожидается после 14 марта, когда «Спартак» проведет ответный матч 1/4 финала пути РПЛ Кубка России с «Оренбургом».