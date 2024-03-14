Бубнов: «Для красно-белых Ивич идеально подходит по всем параметрам»

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР высказался о возможности назначения Владимира Ивича главным тренером красно-белых.

«Сейчас в «Спартаке» вновь может усилиться интерес к персоне сербского тренера. Для красно-белых он идеально подходит по всем параметрам. Специалист отлично знает чемпионат России, а о спартаковцах имеет неплохое представление. Другой вопрос: захочет ли Владимир браться за разгребание всего вороха проблем столичной команды? Да и руководство у «Спартака» ничем не лучше краснодарского», – написал Бубнов.