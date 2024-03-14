Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Бубнов: «Для красно-белых Ивич идеально подходит по всем параметрам»

    Бубнов: «Для красно-белых Ивич идеально подходит по всем параметрам»

    Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР высказался о возможности назначения Владимира Ивича главным тренером красно-белых.

    «Сейчас в «Спартаке» вновь может усилиться интерес к персоне сербского тренера. Для красно-белых он идеально подходит по всем параметрам. Специалист отлично знает чемпионат России, а о спартаковцах имеет неплохое представление. Другой вопрос: захочет ли Владимир браться за разгребание всего вороха проблем столичной команды? Да и руководство у «Спартака» ничем не лучше краснодарского», – написал Бубнов.

    • 13 марта «Краснодар» заявил о расторжении контракта с Владимиром Ивичем.
    • Он возглавлял «Краснодар» с января 2023 года.
    • Под его руководством команда провела 48 матчей: 27 побед, 11 ничьих, 10 поражений.
    • Клуб выплатил сербу компенсацию в размере 1,5 млн евро.
    • По данным журналиста Ивана Карпова, отставка нынешнего главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля ожидается после 14 марта, когда «Спартак» проведет ответный матч 1/4 финала пути РПЛ Кубка России с «Оренбургом».

    Новости по теме
    Бубнов раскритиковал решение Галицкого 12
    Бубнов оценил кандидатов на пост главного тренера «Спартака» 5
    Бубнов прокомментировал победу «Зенита» и интригу в РПЛ 2
    Источник: Sportbox.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:20
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ПалкоВводецъ (returned)
    1710415992
    Такой же лузер как свинарня. Гыгыгы
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+