Мостовой выразил отношение к возможному назначению Ивича в «Спартак»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой оценил кандидатуру Владимира Ивича на пост главного тренера красно-белых после отставки серба из «Краснодара».
«Как вообще Ивича можно было убрать? Это максимально странная отставка. Я когда увидел, то просто в шоке был.
«Краснодар» впервые в истории борется за первое место, и вдруг убирают тренера. Это выглядит очень странно, но такие реалии. Все делают так, как нравится определенным людям. Делают хайп, как сейчас модно говорить.
Не думаю, что «Краснодар» сейчас упадет, но в любом случае увольнение непонятное. Будет смешно, если они выиграют в следующем матче, и начнут говорить, что это без Ивича команда так заиграла. Это, конечно, вообще бред.
На самом деле от тренера зависит не так много, как кажется многим болельщикам. Ивич – один из самых лучших в российской лиге людей именно по-футбольному.
Он вел себя всегда корректно. Команда при нем играла здорово. Никогда ведь «Краснодар» не боролся за чемпионство. Такого никогда не было, а его убирают.
Ивич в «Спартаке»? Это было бы интересно. Теперь Владимир без команды. Можно его взять в «Спартак», – сказал Мостовой.
- Ивич возглавлял «Краснодар» с января 2023 года.
- Под его руководством команда провела 48 матчей: 27 побед, 11 ничьих, 10 поражений.
- Клуб выплатил сербу компенсацию в размере 1,5 млн евро.
- Ивича считают кандидатом на пост главного тренера «Спартака» в случае отставки Гильермо Абаскаля.
- По данным журналиста Ивана Карпова, отставка испанца ожидается после 14 марта, когда «Спартак» проведет ответный матч 1/4 финала пути РПЛ Кубка России с «Оренбургом».