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    • Мостовой выразил отношение к возможному назначению Ивича в «Спартак»

    Мостовой выразил отношение к возможному назначению Ивича в «Спартак»

    Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой оценил кандидатуру Владимира Ивича на пост главного тренера красно-белых после отставки серба из «Краснодара».

    «Как вообще Ивича можно было убрать? Это максимально странная отставка. Я когда увидел, то просто в шоке был.

    «Краснодар» впервые в истории борется за первое место, и вдруг убирают тренера. Это выглядит очень странно, но такие реалии. Все делают так, как нравится определенным людям. Делают хайп, как сейчас модно говорить.

    Не думаю, что «Краснодар» сейчас упадет, но в любом случае увольнение непонятное. Будет смешно, если они выиграют в следующем матче, и начнут говорить, что это без Ивича команда так заиграла. Это, конечно, вообще бред.

    На самом деле от тренера зависит не так много, как кажется многим болельщикам. Ивич – один из самых лучших в российской лиге людей именно по-футбольному.

    Он вел себя всегда корректно. Команда при нем играла здорово. Никогда ведь «Краснодар» не боролся за чемпионство. Такого никогда не было, а его убирают.

    Ивич в «Спартаке»? Это было бы интересно. Теперь Владимир без команды. Можно его взять в «Спартак», – сказал Мостовой.

    • Ивич возглавлял «Краснодар» с января 2023 года.
    • Под его руководством команда провела 48 матчей: 27 побед, 11 ничьих, 10 поражений.
    • Клуб выплатил сербу компенсацию в размере 1,5 млн евро.
    • Ивича считают кандидатом на пост главного тренера «Спартака» в случае отставки Гильермо Абаскаля.
    • По данным журналиста Ивана Карпова, отставка испанца ожидается после 14 марта, когда «Спартак» проведет ответный матч 1/4 финала пути РПЛ Кубка России с «Оренбургом».

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    Источник: «Евро-Футбол.Ру»

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    Комментарии (3)
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    ivany4
    1710401727
    Ну все, мост отдал свое место в Спартаке.)) Теперь руководству клуба можно назначать Ивича, "царь" дал добро.))
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    Дядя Серёжа
    1710404375
    Это в Краснодаре не сраслось, а у нас закучерявит...
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