Мостовой выразил отношение к возможному назначению Ивича в «Спартак»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой оценил кандидатуру Владимира Ивича на пост главного тренера красно-белых после отставки серба из «Краснодара».

«Как вообще Ивича можно было убрать? Это максимально странная отставка. Я когда увидел, то просто в шоке был.

«Краснодар» впервые в истории борется за первое место, и вдруг убирают тренера. Это выглядит очень странно, но такие реалии. Все делают так, как нравится определенным людям. Делают хайп, как сейчас модно говорить.

Не думаю, что «Краснодар» сейчас упадет, но в любом случае увольнение непонятное. Будет смешно, если они выиграют в следующем матче, и начнут говорить, что это без Ивича команда так заиграла. Это, конечно, вообще бред.

На самом деле от тренера зависит не так много, как кажется многим болельщикам. Ивич – один из самых лучших в российской лиге людей именно по-футбольному.

Он вел себя всегда корректно. Команда при нем играла здорово. Никогда ведь «Краснодар» не боролся за чемпионство. Такого никогда не было, а его убирают.

Ивич в «Спартаке»? Это было бы интересно. Теперь Владимир без команды. Можно его взять в «Спартак», – сказал Мостовой.