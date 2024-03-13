Орлов прокомментировал увольнение Ивича из «Краснодара»

Журналист Геннадий Орлов оценил решение руководства «Краснодара» отправить в отставку главного тренера Владимира Ивича.

«Трудно рассуждать об отставке Ивича, не зная, что между ним и Галицким произошло. Конечно, я удивлeн. Если «Краснодар» неважно подготовился к возобновлению сезона – а на это очень похоже – они же не изменят сейчас ничего. Это очень сложно.

Или клуб отказывается от чемпионства? Уход тренера осложняет ему задачу вести борьбу за золотые медали. Повторю ещe раз, мы не знаем сути происходящего, но для команды это ухудшение ситуации.

Всe-таки с этим тренером они долго лидировали в чемпионате. С точки зрения футбольной логики в такой ситуации команде очень трудно пойти выше.

Ивич всех их знает и, может быть, в паузе на сборные смог бы подтянуть игроков. Ясно же, что чего-то команде не хватает весной. Связи развалились, пропала уверенность в себе.

Инсайдов по новому тренеру у меня нет. У «Краснодара» есть президент, и он делиться такой информацией ни с кем не будет. Это его право – он владелец клуба.

Для меня лично его мотивы – загадка. Может, он когда-нибудь о них расскажет. Дай бог, может быть, ход Галицкого окажется гениальным и «Краснодар» вновь выйдет на высокий уровень. Но это маловероятно», – сказал Орлов.