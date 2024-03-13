Уткин: «Тарасов ведет себя, как клоун»

Бывший комментатор Василий Уткин, курирующий медийную команду «Эгриси», считает бессмысленным перенимание опыта из МФЛ в российскую Премьер-лигу.

– А если бы клубы РПЛ вели себя, как клубы МФЛ, это привлекло бы больше зрителей?

– Думаю, что нет. Потому что мы же говорим, что это разная аудитория. Допустим... Кого назвать-то, в «Зените» по-русски никто уже не говорит.

– Давай возьмем «Спартак» – Руслан Литвинов.

– Если Литвинов начнет вести себя, как Тарасов в Медиалиге, это будет просто смехотворно. Потому что Тарасов ведет себя, как клоун.

Клоун, кстати, почетнейшая профессия. Юрий Никулин – великий русский клоун и артист. Но это дело Тарасова сейчас клоунировать, а дело Литвинова – играть в футбол.

– То есть совмещать невозможно? Быть более открытым и хорошо играть.

– Вы знаете, чем закончилась такая попытка Джикии и Соболева. Это самая известная попытка совмещения.

Клуб умер, а ребятам это напоминают буквально в каждом публицистическом материале: «Это потому у них не получается, потому что они это сделали!»