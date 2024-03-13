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    Уткин: «Тарасов ведет себя, как клоун»

    Бывший комментатор Василий Уткин, курирующий медийную команду «Эгриси», считает бессмысленным перенимание опыта из МФЛ в российскую Премьер-лигу.

    – А если бы клубы РПЛ вели себя, как клубы МФЛ, это привлекло бы больше зрителей?

    Думаю, что нет. Потому что мы же говорим, что это разная аудитория. Допустим... Кого назвать-то, в «Зените» по-русски никто уже не говорит.

    – Давай возьмем «Спартак»Руслан Литвинов.

    – Если Литвинов начнет вести себя, как Тарасов в Медиалиге, это будет просто смехотворно. Потому что Тарасов ведет себя, как клоун.

    Клоун, кстати, почетнейшая профессия. Юрий Никулин – великий русский клоун и артист. Но это дело Тарасова сейчас клоунировать, а дело Литвинова – играть в футбол.

    – То есть совмещать невозможно? Быть более открытым и хорошо играть.

    – Вы знаете, чем закончилась такая попытка Джикии и Соболева. Это самая известная попытка совмещения.

    Клуб умер, а ребятам это напоминают буквально в каждом публицистическом материале: «Это потому у них не получается, потому что они это сделали!»

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    Источник: «Это футбол, брат!»

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