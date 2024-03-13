Мостовой оценил перспективы «Краснодара» в чемпионской гонке РПЛ после увольнения Ивича

Александр Мостовой ответил, остается ли «Краснодар» реальным претендентом на победу в РПЛ после смены главного тренера.

«Конечно, увольнение Ивича – удивительная новость. Я этого не ждал. Не понимал, зачем и почему.

Что касается будущего команды в этом сезоне, то не стоит списывать «Краснодар» со счетов даже после ухода Ивича. Увольнение тренера и приход нового всегда по-разному влияет на игроков.

У «Краснодара» есть команда, которая отстает от «Зенита» всего на одно очко. Если новому тренеру удастся правильно настроить футболистов, то ничего не потеряно», – считает Мостовой.