Мостовой оценил перспективы «Краснодара» в чемпионской гонке РПЛ после увольнения Ивича

Александр Мостовой ответил, остается ли «Краснодар» реальным претендентом на победу в РПЛ после смены главного тренера.
«Конечно, увольнение Ивича – удивительная новость. Я этого не ждал. Не понимал, зачем и почему.
Что касается будущего команды в этом сезоне, то не стоит списывать «Краснодар» со счетов даже после ухода Ивича. Увольнение тренера и приход нового всегда по-разному влияет на игроков.
У «Краснодара» есть команда, которая отстает от «Зенита» всего на одно очко. Если новому тренеру удастся правильно настроить футболистов, то ничего не потеряно», – считает Мостовой.
- Ивич возглавлял «Краснодар» с января 2023 года.
- Под его руководством команда провела 48 матчей: 27 побед, 11 ничьих, 10 поражений.
- Клуб выплатил сербу компенсацию в размере 1,5 млн евро.
- Весной краснодарцы проиграли 2 из 3 матчей.