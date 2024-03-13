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    • Мостовой оценил перспективы «Краснодара» в чемпионской гонке РПЛ после увольнения Ивича

    Мостовой оценил перспективы «Краснодара» в чемпионской гонке РПЛ после увольнения Ивича

    Александр Мостовой ответил, остается ли «Краснодар» реальным претендентом на победу в РПЛ после смены главного тренера.

    «Конечно, увольнение Ивича – удивительная новость. Я этого не ждал. Не понимал, зачем и почему.

    Что касается будущего команды в этом сезоне, то не стоит списывать «Краснодар» со счетов даже после ухода Ивича. Увольнение тренера и приход нового всегда по-разному влияет на игроков.

    У «Краснодара» есть команда, которая отстает от «Зенита» всего на одно очко. Если новому тренеру удастся правильно настроить футболистов, то ничего не потеряно», – считает Мостовой.

    • Ивич возглавлял «Краснодар» с января 2023 года.
    • Под его руководством команда провела 48 матчей: 27 побед, 11 ничьих, 10 поражений.
    • Клуб выплатил сербу компенсацию в размере 1,5 млн евро.
    • Весной краснодарцы проиграли 2 из 3 матчей.

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    Источник: «РБ Спорт»

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