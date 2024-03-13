Губерниев предостерег «Спартак» от назначения Ивича

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев считает ошибкой потенциальное назначение Владимира Ивича на пост главного тренера «Спартака».
- Сегодня серба уволили из «Краснодара» после серии из 3 матчей без побед.
- Спартаковцы на этой неделе могут отправить в отставку Гильермо Абаскаля.
«Если Ивича возьмут в «Спартак», то получится шило на мыло. Я «красно‑белых» возглавить не могу, у меня много съемок, лыжи, биатлон. Мне бы разобраться с жилищным вопросом в Малиновке.
Думаю, что «Спартак» может спасти только Черчесов, а Абаскаля надо отправить дорогами Ивича.
Если серб придет в «Спартак», это будет еще одно неправильное решение клуба», – сказал Губерниев.