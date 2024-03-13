В ЦСКА раскрыли степень серьезности травмы Дивеева

Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов прокомментировал новое повреждение Игоря Дивеева.

Защитник травмировался во время кубкового матча с «Ростовом» (2:0).

У него возникли проблемы с правым голеностопом.

«Дивеев в одном из игровых эпизодов почувствовал дискомфорт в области голени. Первичный осмотр не выявил значимых повреждений.

В ближайшие дни футболист будет проходить курс стартовой терапии, после которой будут определены сроки возвращения в общую группу», – сообщил Безуглов.