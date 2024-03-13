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    В ЦСКА раскрыли степень серьезности травмы Дивеева

    Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов прокомментировал новое повреждение Игоря Дивеева.

    • Защитник травмировался во время кубкового матча с «Ростовом» (2:0).
    • У него возникли проблемы с правым голеностопом.

    «Дивеев в одном из игровых эпизодов почувствовал дискомфорт в области голени. Первичный осмотр не выявил значимых повреждений.

    В ближайшие дни футболист будет проходить курс стартовой терапии, после которой будут определены сроки возвращения в общую группу», – сообщил Безуглов.

    • Игрок ЦСКА недавно восстановился после другой травмы голеностопа.
    • Он получил повреждение летом, перенес операцию и не играл более полугода.

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    Источник: телеграм-канал ЦСКА

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