В ЦСКА раскрыли степень серьезности травмы Дивеева

Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов прокомментировал новое повреждение Игоря Дивеева.
- Защитник травмировался во время кубкового матча с «Ростовом» (2:0).
- У него возникли проблемы с правым голеностопом.
«Дивеев в одном из игровых эпизодов почувствовал дискомфорт в области голени. Первичный осмотр не выявил значимых повреждений.
В ближайшие дни футболист будет проходить курс стартовой терапии, после которой будут определены сроки возвращения в общую группу», – сообщил Безуглов.
- Игрок ЦСКА недавно восстановился после другой травмы голеностопа.
- Он получил повреждение летом, перенес операцию и не играл более полугода.