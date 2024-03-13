Ивич перед увольнением конфликтовал с Галицким и выгонял из раздевалки гендиректора «Краснодара»

У бывшего главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича возникли разногласия с руководством клуба после возобновления сезона.

Детали нескольких конфликтных ситуаций раскрыл инсайдер Иван Карпов.

«Проблемы между руководством «Краснодара» и Ивичем обострились после ничьей с «Рубином» (1:1). [Генеральный директор] Хашиг с товарищами залетели в раздевалку и стали «пихать» футболистам, выяснять, как так случилось.

Это не понравилось Ивичу и он потребовал, чтобы они вышли – мол тренер здесь решает вопросы. Хашиг, скрипя зубами, подчинился, ушел, но зло затаил и передал хозяину.

Стоит отметить, что если раньше никто из тренеров особым авторитетом для футболистов «Краснодара» не являлся – то Ивич эту ситуацию переломил. Лидеры команды его уважали, это многим не нравилось – было сложно контролировать игроков.

После поражения от «Ростова» (1:2) в РПЛ конфронтация усугубилась. Галицкий в личном общении стал грубить Ивичу, чего серб не стерпел и попросил того следить за языком.

Вчера вечером после вылета из четвертьфинала Пути регионов в Кубке от «Химок» (0:2) – владелец «Краснодара» сообщил тренеру, что думает о его смене.

Ивич ответил, что это его право, он в клубе принимает решения. С громоподобными новостями сегодняшнего утра, думаю, вы уже прекрасно знакомы», – написал Карпов в своем телеграм-канале.