Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Ивич перед увольнением конфликтовал с Галицким и выгонял из раздевалки гендиректора «Краснодара»

    Ивич перед увольнением конфликтовал с Галицким и выгонял из раздевалки гендиректора «Краснодара»

    У бывшего главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича возникли разногласия с руководством клуба после возобновления сезона.

    Детали нескольких конфликтных ситуаций раскрыл инсайдер Иван Карпов.

    «Проблемы между руководством «Краснодара» и Ивичем обострились после ничьей с «Рубином» (1:1). [Генеральный директор] Хашиг с товарищами залетели в раздевалку и стали «пихать» футболистам, выяснять, как так случилось.

    Это не понравилось Ивичу и он потребовал, чтобы они вышли – мол тренер здесь решает вопросы. Хашиг, скрипя зубами, подчинился, ушел, но зло затаил и передал хозяину.

    Стоит отметить, что если раньше никто из тренеров особым авторитетом для футболистов «Краснодара» не являлся – то Ивич эту ситуацию переломил. Лидеры команды его уважали, это многим не нравилось – было сложно контролировать игроков.

    После поражения от «Ростова» (1:2) в РПЛ конфронтация усугубилась. Галицкий в личном общении стал грубить Ивичу, чего серб не стерпел и попросил того следить за языком.

    Вчера вечером после вылета из четвертьфинала Пути регионов в Кубке от «Химок» (0:2) – владелец «Краснодара» сообщил тренеру, что думает о его смене.

    Ивич ответил, что это его право, он в клубе принимает решения. С громоподобными новостями сегодняшнего утра, думаю, вы уже прекрасно знакомы», – написал Карпов в своем телеграм-канале.

    • Ивич возглавлял «Краснодар» с января 2023 года.
    • Под его руководством команда провела 48 матчей: 27 побед, 11 ничьих, 10 поражений.
    • Клуб выплатил сербу компенсацию в размере 1,5 млн евро.
    • Весной краснодарцы проиграли 2 из 3 матчей.

    Новости по теме
    Мостовой эмоционально отреагировал на увольнение Ивича из «Краснодара» 3
    Кандидатура Ивича не является приоритетной для «Спартака» 4
    Уткин высказался о причинах отставки Ивича 2
    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:48
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Skull_Boy
    1710332140
    Я думал Галицкий умный, а по факту еще тот олень
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+