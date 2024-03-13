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    • Мостовой эмоционально отреагировал на увольнение Ивича из «Краснодара»

    Мостовой эмоционально отреагировал на увольнение Ивича из «Краснодара»

    Александр Мостовой рассказал о своем отношении к отставке Владимира Ивича с поста главного тренера «Краснодара».

    «Это просто шок, словно гром среди ясного неба. Мне такая отставка непонятна вообще. Ивича нет в «Краснодаре», а вот Абаскаль до сих пор в «Спартаке». Как?

    Это просто немыслимо. В прошлом сезоне команда дошла до финала Кубка России, сейчас борется за чемпионство. Но там решения принимает Галицкий, ему виднее», – заявил Мостовой.

    • Ивич возглавлял «Краснодар» с января 2023 года.
    • Под его руководством команда провела 48 матчей: 27 побед, 11 ничьих, 10 поражений.
    • Клуб выплатил сербу компенсацию в размере 1,5 млн евро.
    • Весной краснодарцы проиграли 2 из 3 матчей.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 14:14
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    Комментарии (3)
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    ...уефан
    1710328988
    ...это специально для тебя, Саша, все интриги, чтобы твоё мнение узнать)...
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    MazaiNN
    1710329006
    Давайте возьмём Мостового. А вдруг.
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    Strig
    1710330412
    ду НУ!!!!
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