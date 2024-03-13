Мостовой эмоционально отреагировал на увольнение Ивича из «Краснодара»

Александр Мостовой рассказал о своем отношении к отставке Владимира Ивича с поста главного тренера «Краснодара».
«Это просто шок, словно гром среди ясного неба. Мне такая отставка непонятна вообще. Ивича нет в «Краснодаре», а вот Абаскаль до сих пор в «Спартаке». Как?
Это просто немыслимо. В прошлом сезоне команда дошла до финала Кубка России, сейчас борется за чемпионство. Но там решения принимает Галицкий, ему виднее», – заявил Мостовой.
- Ивич возглавлял «Краснодар» с января 2023 года.
- Под его руководством команда провела 48 матчей: 27 побед, 11 ничьих, 10 поражений.
- Клуб выплатил сербу компенсацию в размере 1,5 млн евро.
- Весной краснодарцы проиграли 2 из 3 матчей.