Мостовой эмоционально отреагировал на увольнение Ивича из «Краснодара»

Александр Мостовой рассказал о своем отношении к отставке Владимира Ивича с поста главного тренера «Краснодара».

«Это просто шок, словно гром среди ясного неба. Мне такая отставка непонятна вообще. Ивича нет в «Краснодаре», а вот Абаскаль до сих пор в «Спартаке». Как?

Это просто немыслимо. В прошлом сезоне команда дошла до финала Кубка России, сейчас борется за чемпионство. Но там решения принимает Галицкий, ему виднее», – заявил Мостовой.