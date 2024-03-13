Кандидатура Ивича не является приоритетной для «Спартака»

Кандидатура Владимира Ивича не является приоритетной для «Спартака» в качестве потенциальной замены нынешнему главному тренеру красно-белых Гильермо Абаскалю. По данным Metaratings.ru, спортивный директор московского клуба Томаш Амарал испытывает большие сомнения по поводу возможного приглашения сербского специалиста.
К варианту с ним могут вернуться в случае, если не удастся договориться с основными кандидатами, которых рассматривает Амарал. В частности, «Спартак» смущают разногласия, которые были между Ивичем и руководством «Краснодара» по трансферным вопросам.
- 13 марта «Краснодар» объявил о расторжении контракта с Ивичем. Он работал с командой с 4 января 2023 года. По данным «Спорт-Экспресса», ему выплатят 1,5 миллиона евро за досрочное расторжение контракта.
- Ивича считают кандидатом на пост главного тренера «Спартака» в случае отставки Гильермо Абаскаля.
- Красно‑белые с 31 очком занимают 6-е место в чемпионате России. Отставание от лидера РПЛ «Зенита» составляет 9 очков.
- По данным журналиста Ивана Карпова, отставка Гильермо Абаскаля ожидается после 14 марта, когда «Спартак» проведет ответный матч 1/4 финала пути РПЛ Кубка России с «Оренбургом».