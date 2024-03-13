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    Кандидатура Ивича не является приоритетной для «Спартака»

    Кандидатура Владимира Ивича не является приоритетной для «Спартака» в качестве потенциальной замены нынешнему главному тренеру красно-белых Гильермо Абаскалю. По данным Metaratings.ru, спортивный директор московского клуба Томаш Амарал испытывает большие сомнения по поводу возможного приглашения сербского специалиста.

    К варианту с ним могут вернуться в случае, если не удастся договориться с основными кандидатами, которых рассматривает Амарал. В частности, «Спартак» смущают разногласия, которые были между Ивичем и руководством «Краснодара» по трансферным вопросам.

    • 13 марта «Краснодар» объявил о расторжении контракта с Ивичем. Он работал с командой с 4 января 2023 года. По данным «Спорт-Экспресса», ему выплатят 1,5 миллиона евро за досрочное расторжение контракта.
    • Ивича считают кандидатом на пост главного тренера «Спартака» в случае отставки Гильермо Абаскаля.
    • Красно‑белые с 31 очком занимают 6-е место в чемпионате России. Отставание от лидера РПЛ «Зенита» составляет 9 очков.
    • По данным журналиста Ивана Карпова, отставка Гильермо Абаскаля ожидается после 14 марта, когда «Спартак» проведет ответный матч 1/4 финала пути РПЛ Кубка России с «Оренбургом».

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    Источник: Metaratings.ru

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    Комментарии (4)
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    NewLife
    1710325917
    Эти испражнения не являются достоверной информацией. Букмекеры все время придумывают какую то херню в целях бесплатной рекламы.
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    nik55
    1710327730
    завтра рыжий на выход ----- но Ивич Спартаку не нужен
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    alefreddy
    1710328781
    получается Ивич от балласта может начать избавляться
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    JTherry
    1710330527
    "Спартак смущают разногласия..." Галицкий попросил Ивича на выход после его перфоманса - выгнал Хашига из раздевалки, когда тот начал "пихать" игрокам за ничью с Рубином, и после игры с Ростовом сказал боссу, чтобы он "следил за языком", когда тот стал выговаривать ему после поражения... а босс у краснодурки любит, чтобы ему "на уши присели" за бабки, которые он платит команде...) какой же босс потерпит такое отношение к себе, был бы повод, с Химками терпение лопнуло, галицкий "вспомнил" федуна...))
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