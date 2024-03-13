Кандидатура Ивича не является приоритетной для «Спартака»

Кандидатура Владимира Ивича не является приоритетной для «Спартака» в качестве потенциальной замены нынешнему главному тренеру красно-белых Гильермо Абаскалю. По данным Metaratings.ru, спортивный директор московского клуба Томаш Амарал испытывает большие сомнения по поводу возможного приглашения сербского специалиста.

К варианту с ним могут вернуться в случае, если не удастся договориться с основными кандидатами, которых рассматривает Амарал. В частности, «Спартак» смущают разногласия, которые были между Ивичем и руководством «Краснодара» по трансферным вопросам.