Ловчев заявил об отсутствии чемпионской гонки в РПЛ

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев считает, что интрига в борьбе за победу в чемпионате России отсутствует.

«Для меня чемпионской гонки совершенно не существует, потому что «Зенит» сильнее всех. Интриги нет. «Зенит» – чемпион», – сказал Ловчев.