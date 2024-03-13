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    Ловчев заявил об отсутствии чемпионской гонки в РПЛ

    Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев считает, что интрига в борьбе за победу в чемпионате России отсутствует.

    «Для меня чемпионской гонки совершенно не существует, потому что «Зенит» сильнее всех. Интриги нет. «Зенит» – чемпион», – сказал Ловчев.

    • «Зенит» вернул себе лидерство в таблице РПЛ после возобновления сезона в 2024 году. У команды 40 очков после 20 туров. Теперь сине-бело-голубые опережают «Краснодар» на одно очко.
    • Петербургский клуб победил в чемпионате России в прошлые пять сезонов.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии (3)
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    NewLife
    1710325042
    Для меня футбольного эксперта, в прошлом отличного игрока, Ловчева не существует, он предал Спартак и стал подстилкой блекло радужно голубых.
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    Al Nikki
    1710325312
    Зенит Чемпион! Тут не поспоришь...
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    ...уефан
    1710329419
    ...эх ты, Серафимович(...
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