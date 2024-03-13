Ловчев заявил об отсутствии чемпионской гонки в РПЛ

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев считает, что интрига в борьбе за победу в чемпионате России отсутствует.
«Для меня чемпионской гонки совершенно не существует, потому что «Зенит» сильнее всех. Интриги нет. «Зенит» – чемпион», – сказал Ловчев.
- «Зенит» вернул себе лидерство в таблице РПЛ после возобновления сезона в 2024 году. У команды 40 очков после 20 туров. Теперь сине-бело-голубые опережают «Краснодар» на одно очко.
- Петербургский клуб победил в чемпионате России в прошлые пять сезонов.