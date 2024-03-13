Сперцян прокомментировал информацию об уходе Ивича в «Спартак»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян ответил на вопрос о возможном переходе главного тренера команды Владимира Ивича в «Спартак».
– Ивич может перейти в «Спартак». Читали?
– Он наш тренер. То, что говорят, – это слухи.
- Во вторник «Краснодар» проиграл «Химкам» в 1/4 финала пути регионов Кубка России (0:2) и закончил выступление в турнире.
- Ранее «Краснодар» лишился лидерства в РПЛ. Команда набрала одно очко в двух матчах после зимней паузы и идет второй с 39 очками после 20 туров.
- Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что Ивич является кандидатом на пост главного тренера «Спартака».