Сперцян прокомментировал информацию об уходе Ивича в «Спартак»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян ответил на вопрос о возможном переходе главного тренера команды Владимира Ивича в «Спартак».

– Ивич может перейти в «Спартак». Читали?

– Он наш тренер. То, что говорят, – это слухи.