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    • Сперцян прокомментировал информацию об уходе Ивича в «Спартак»

    Сперцян прокомментировал информацию об уходе Ивича в «Спартак»

    Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян ответил на вопрос о возможном переходе главного тренера команды Владимира Ивича в «Спартак».

    – Ивич может перейти в «Спартак». Читали?

    – Он наш тренер. То, что говорят, – это слухи.

    • Во вторник «Краснодар» проиграл «Химкам» в 1/4 финала пути регионов Кубка России (0:2) и закончил выступление в турнире.
    • Ранее «Краснодар» лишился лидерства в РПЛ. Команда набрала одно очко в двух матчах после зимней паузы и идет второй с 39 очками после 20 туров.
    • Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что Ивич является кандидатом на пост главного тренера «Спартака».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 08:46
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    Комментарии (6)
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    alefreddy
    1710313520
    однако сливаете как и в СМ Абаскаля
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    Алексей З
    1710314031
    Вам не кажется , что разговоры о "сливах" это фантазии воспалённого ума ? Что Спартак , что Краснодар играют в силу своих составов и квалификации своих тренеров. Хоть кто придёт в тот же Спартак , что без Промеса можно в атаке придумать ? "Крайки " , Зина и Медина нулёвые, ни обводки , ни паса , в середине НЕТ игрока связующего, ничего не наиграно , всё идёт "на авось ". Результат закономерен, а "слива" нет никакого.
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    Cleaner
    1710318334
    Сперцян, похоже, тебя даже на овощном рынке обманут!!!...)))
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