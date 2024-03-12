Агент Гурцкая отреагировал на информацию, что он лоббирует переход тренера «Краснодара» Ивича в «Спартак»

Футбольный агент Тимур Гурцкая ответил, участвует ли он в процессе возможной смены главного тренера в «Спартаке».
Сообщалось, что агент пытается убедить спартаковское руководство переманить Владимира Ивича из «Краснодара», а затем предложить южанам кандидатуру Николая Писарева.
«Конечно, это неправда. Я такое не говорил ничего. Лишь сказал, что возможен такой вариант, что Ивич останется в «Краснодаре».
У меня нет никакой агентской группы, которая бы убеждала руководство клубов назначить кого-то, это выдумки корреспондентов.
Со «Спартаком» у меня нет никакой связи», – сказал Гурцкая.
- «Спартак» идет на 6-м месте в таблице РПЛ после 20 туров.
- Весной команда сыграла вничью с «Зенитом» (0:0) и уступила «Факелу» (0:2).
- СМИ пишут, что главного тренера Гильермо Абаскаля могут уволить из клуба во время паузы на матчи сборных.