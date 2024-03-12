Экс-советник Федуна оценил возможность назначения Сарри в «Спартак»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, не ждет, что Маурицио Сарри после ухода из «Лацио» возглавит «Спартак».
«Не думаю, что Сарри является лучшим вариантом в качестве главного тренера «Спартака».
Но я правда не понимаю, чего ждет руководство красно-белых, чтобы уволить Абаскаля», – сказал Камоцци.
- «Спартак» идет на 6-м месте в таблице РПЛ после 20 туров.
- Весной команда сыграла вничью с «Зенитом» (0:0) и уступила «Факелу» (0:2).
- Абаскаля могут уволить во время паузы на матчи сборных.