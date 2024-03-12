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    • Экс-советник Федуна оценил возможность назначения Сарри в «Спартак»

    Экс-советник Федуна оценил возможность назначения Сарри в «Спартак»

    Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, не ждет, что Маурицио Сарри после ухода из «Лацио» возглавит «Спартак».

    «Не думаю, что Сарри является лучшим вариантом в качестве главного тренера «Спартака».

    Но я правда не понимаю, чего ждет руководство красно-белых, чтобы уволить Абаскаля», – сказал Камоцци.

    • «Спартак» идет на 6-м месте в таблице РПЛ после 20 туров.
    • Весной команда сыграла вничью с «Зенитом» (0:0) и уступила «Факелу» (0:2).
    • Абаскаля могут уволить во время паузы на матчи сборных.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:59
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    Комментарии (1)
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    DOCTOR PENALTY
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    чего ждёт - чего ждёт?... неустойку никак не поделят.
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