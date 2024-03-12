Полузащитник «Зенита»: «Мечтал в 18 лет уехать в «Реал»

Опорный хавбек «Зенита» Дмитрий Васильев рассказал о своей мечте стать игроком «Реала».

– Почему твоей ролевой моделью был Роналду?

– Когда я начал футбол смотреть, он бегал за «Реал». Противостояние Месси и Роналду – это было круто. Все между ними выбирали.

– Почему ты не выбрал Месси?

– Я на него не похож! А с Роналду у нас рост одинаковый, вес примерно такой же. Я мечтал к 16 годам заиграть и в 18 уехать в «Реал».

– А в «Зените» мечтал играть?

– Конечно, я же всю жизнь там. Хотелось пройти весь путь.

– «Мечтаю, чтобы Беллингем листал видео со мной, а не я с ним». Как у тебя появилась эта мечта?

– Да просто очень нравится Джуд. Когда он был на хайпе, открывал телефон и постоянно натыкался на хайлайты с ним.

Сейчас на это побольше времени уходит из-за VPN, а он сильно бесит. Уже перестал смотреть, можно сказать.

Но играть как Беллингем хочется, конечно. Для этого надо еще работать.