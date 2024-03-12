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    Полузащитник «Зенита»: «Мечтал в 18 лет уехать в «Реал»

    Опорный хавбек «Зенита» Дмитрий Васильев рассказал о своей мечте стать игроком «Реала».

    – Почему твоей ролевой моделью был Роналду?

    – Когда я начал футбол смотреть, он бегал за «Реал». Противостояние Месси и Роналду – это было круто. Все между ними выбирали.

    – Почему ты не выбрал Месси?

    – Я на него не похож! А с Роналду у нас рост одинаковый, вес примерно такой же. Я мечтал к 16 годам заиграть и в 18 уехать в «Реал».

    – А в «Зените» мечтал играть?

    – Конечно, я же всю жизнь там. Хотелось пройти весь путь.

    – «Мечтаю, чтобы Беллингем листал видео со мной, а не я с ним». Как у тебя появилась эта мечта?

    – Да просто очень нравится Джуд. Когда он был на хайпе, открывал телефон и постоянно натыкался на хайлайты с ним.

    Сейчас на это побольше времени уходит из-за VPN, а он сильно бесит. Уже перестал смотреть, можно сказать.

    Но играть как Беллингем хочется, конечно. Для этого надо еще работать.

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    Источник: Sport24

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