Брат Ивича отреагировал на информацию о переговорах тренера со «Спартаком»

Илья Ивич опроверг информацию о том, что его брат Владимир Ивич, возглавляющий «Краснодар», через него вел переговоры со «Спартаком» в ноябре.

«Спартак» не связывался со мной по поводу возможного назначения моего брата Владимира на пост главного тренера московского клуба в ноябре. Контактов сейчас тоже не было. Эта информация – неправда», – сказал Илья Ивич.