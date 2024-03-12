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    • Брат Ивича отреагировал на информацию о переговорах тренера со «Спартаком»

    Брат Ивича отреагировал на информацию о переговорах тренера со «Спартаком»

    Илья Ивич опроверг информацию о том, что его брат Владимир Ивич, возглавляющий «Краснодар», через него вел переговоры со «Спартаком» в ноябре.

    «Спартак» не связывался со мной по поводу возможного назначения моего брата Владимира на пост главного тренера московского клуба в ноябре. Контактов сейчас тоже не было. Эта информация – неправда», – сказал Илья Ивич.

    • По данным журналиста Ивана Карпова, отставка нынешнего главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля ожидается после 14 марта, когда команда проведет ответный матч 1/4 финала пути РПЛ Кубка России с «Оренубргом».
    • В числе претендентов на место испанца журналист назвал Владимира Ивича, а также Артура Жорже из «Браги» и бывшего главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (2)
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    Опорник1984
    1710232106
    Дыма без огня не бывает.
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    andr45
    1710232763
    КАРПОВ И СМИ ГАЗПРОМВОНИ, как всегда ВРУТ)
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