Марков из «Факела» раскрыл рецепт победы над «Спартаком»

Нападающий «Факела» Евгений Марков объяснил, что помогло победить «Спартак» в 20-м туре РПЛ (2:0).

«Никакого секрета в двух победах над «Спартаком» нет. Мы каждый день работаем на тренировках, выполняем требования тренера. Перед матчем досконально разобрали игру «Спартака». Смотрели, как они играли на сборах и с «Зенитом». Тренер подсказал, как противостоять этому сопернику.

В чeм «Спартак» оказался слаб? Он не слабый. Просто мы сильные. Думаю, красно-белые на нас тоже настроились, просто мы больше хотели взять три очка, поэтому и выиграли», – сказал Марков.