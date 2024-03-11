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    Марков из «Факела» раскрыл рецепт победы над «Спартаком»

    Нападающий «Факела» Евгений Марков объяснил, что помогло победить «Спартак» в 20-м туре РПЛ (2:0).

    «Никакого секрета в двух победах над «Спартаком» нет. Мы каждый день работаем на тренировках, выполняем требования тренера. Перед матчем досконально разобрали игру «Спартака». Смотрели, как они играли на сборах и с «Зенитом». Тренер подсказал, как противостоять этому сопернику.

    В чeм «Спартак» оказался слаб? Он не слабый. Просто мы сильные. Думаю, красно-белые на нас тоже настроились, просто мы больше хотели взять три очка, поэтому и выиграли», – сказал Марков.

    • Воронежцы победили москвичей в обоих кругах РПЛ.
    • «Факел» идет в РПЛ 11-м.
    • В «Спартаке» вскоре может случиться тренерская отставка.

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    Источник: «Евро-Футбол.Ру»

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