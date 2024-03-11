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    • Жирков в процентах определил шансы команд в чемпионской гонке РПЛ

    Жирков в процентах определил шансы команд в чемпионской гонке РПЛ

    Бывший игрок «Зенита», «Динамо» Юрий Жирков определил шансы команд в чемпионской гонке РПЛ.

    «Краснодар» провел две игры неудачно, он не похож на тот «Краснодар», который был в первой части. Но все равно остается одним из фаворитов. У «Динамо» команда состоит из хороших игроков, отрыв небольшой. Думаю, они тоже в числе претендентов.

    Вероятность чемпионства «Зенита» – 70%, «Краснодара» и «Динамо» – по 15%», – подытожил Жирков.

    • РПЛ ушла на 3-недельную паузу.
    • «Зенит» лидирует с преимуществом в очко.
    • Команда выиграла 5 последних сезонов РПЛ.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (2)
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    WE ARE FOR PETER
    1710172402
    Верный прогноз,и я бы добавил туда армейцев с процентом 20
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    raritet
    1710178249
    добавил бы по 1 % -Спартак и Факел.
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