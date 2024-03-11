Жирков в процентах определил шансы команд в чемпионской гонке РПЛ

Бывший игрок «Зенита», «Динамо» Юрий Жирков определил шансы команд в чемпионской гонке РПЛ.

«Краснодар» провел две игры неудачно, он не похож на тот «Краснодар», который был в первой части. Но все равно остается одним из фаворитов. У «Динамо» команда состоит из хороших игроков, отрыв небольшой. Думаю, они тоже в числе претендентов.

Вероятность чемпионства «Зенита» – 70%, «Краснодара» и «Динамо» – по 15%», – подытожил Жирков.