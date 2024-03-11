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    • Джикия извинился перед болельщиками «Спартака» за матч с «Факелом»

    Джикия извинился перед болельщиками «Спартака» за матч с «Факелом»

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался после матча 20-го тура РПЛ против «Факела» (0:2).

    • Игрок вышел во 2-м тайме при счете 0:2.
    • Встреча прошла в «Лужниках».
    • «Спартак» идет в РПЛ 6-м.

    – Хочется извиниться перед болельщиками «Спартака» за поражение в матче с «Факелом», потому что была долгая пауза, все заждались побед. К сожалению, не получилось этого добиться. Проиграли все вместе, как и побеждаем вместе. Будем делать выводы и готовиться к следующей игре. С «Факелом», в первую очередь, не получилось забить, и допустили командные ошибки, которые привели к голам Воронежа. Затем, перестроившись, не смогли вернуться в игру.

    – Выход на замену для вас стал неожиданностью?

    – Я всегда готов выйти на поле.

    – «Спартак» снова потерял очки в туре, когда можно было приблизиться к лидерам.

    – Турнирное положение будем оценивать после 30 тура.

    – Какой настрой на матч с «Оренбургом»?

    – Теперь мы будем играть на домашнем стадионе. Команда понимает, что нужно сделать, чтобы пройти дальше.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 16:42
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    Комментарии (3)
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    DVOK68
    1710165018
    Жора))) Всё это уже было,дорогой игрок наш,и вроде как раза три,точно такой же текст был именно от тебя) Всё зае...сь у нас)
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    WILDLING_HRUNDEL
    1710165035
    Шо, опять)) извинения))
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