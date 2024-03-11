Джикия извинился перед болельщиками «Спартака» за матч с «Факелом»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался после матча 20-го тура РПЛ против «Факела» (0:2).

Игрок вышел во 2-м тайме при счете 0:2.

Встреча прошла в «Лужниках».

«Спартак» идет в РПЛ 6-м.

– Хочется извиниться перед болельщиками «Спартака» за поражение в матче с «Факелом», потому что была долгая пауза, все заждались побед. К сожалению, не получилось этого добиться. Проиграли все вместе, как и побеждаем вместе. Будем делать выводы и готовиться к следующей игре. С «Факелом», в первую очередь, не получилось забить, и допустили командные ошибки, которые привели к голам Воронежа. Затем, перестроившись, не смогли вернуться в игру.

– Выход на замену для вас стал неожиданностью?

– Я всегда готов выйти на поле.

– «Спартак» снова потерял очки в туре, когда можно было приблизиться к лидерам.

– Турнирное положение будем оценивать после 30 тура.

– Какой настрой на матч с «Оренбургом»?

– Теперь мы будем играть на домашнем стадионе. Команда понимает, что нужно сделать, чтобы пройти дальше.