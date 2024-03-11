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    Бубнов высказался об игре «Спартака» в матче с «Факелом»

    Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов считает, что в составе красно-белых в домашнем матче 20-го тура против «Факела» все сыграли ниже своего уровня.

    «Факел» в этом матче достоин только похвалы. Команда Сергея Ташуева приехала в Москву за победой и заслуженно получила ее. «Спартак» же недооценил соперников, за что и поплатился. Причем воронежцы стали для красно-белых камнем преткновения в этом сезоне, дважды добившись успеха в очных встречах.

    Гости полностью выключили фланги «Спартака» из игры. Футболисты «Факела» хоть и не создали множество опасных моментов, но за счет давления заставили соперников дважды ошибиться, что привело к забитым мячам. Игра Ираклия Квеквескири и Хызыра Аппаева производит приятное впечатление. Они бы точно пригодились сборной на мартовском сборе.

    «Спартак» выглядел слабее, чем в прошлом туре, и проиграл по делу. Москвичам элементарно не хватало народа в атаке. С крайними защитниками у хозяев огромные проблемы. Они не смогли нормально помогать нападающим и полузащитникам на чужой половине. Мартинс и Пруцев сыграли неудачно, а Зиньковский вообще потерялся на поле. Игнатов – не форвард, ему лучше играть плеймейкера. Да, Михаил способен забивать, но ему лучше играть под нападающими.

    Зачем мариновать Соболева на скамейке запасных? Ну сыграл он слабо против «Зенита», но ничего страшного. «Факел» – соперник совершенно иного уровня.

    Клубу катастрофически не хватает Промеса. Квинси организовывал множество атак, но сейчас находится в Дубае. По нидерландскому футболисту отдельный разговор. Еще при первых проблемах с законом нужно было бить тревогу и искать замену. У «Спартака» были финансовые возможности и время, чтобы подписать качественного футболиста. Сейчас бы не было таких проблем, поступи руководство разумней.

    Никто в «Спартаке» не достоин положительной оценки, все сыграли ниже своего уровня. После такой игры пускай забудут про чемпионство и серебряные медали. Перспективы красно-белых – это борьба за места с четвертого по шестое, а то и по восьмое. Тот же «Факел» еще может оказаться выше.

    Московские болельщики после такого поражения могут разочароваться в команде и не ходить до конца сезона. Опять начнутся разговоры про отставку Абаскаля. Сам тренер дал для этого повод. Ну вот зачем было выпускать Джикию на 20 минут при счете 0:2? Какую пользу он мог принести команде? Вообще в этом матче были одни непонятные замены.

    Опять же, нужно обратить внимание на авантюрное подписание нового контракта с испанцем. При отсутствии титулов продление изначально выглядело сомнительно. Сейчас очевидно, что ставка на этого тренера не сработала. Летом, скорее всего, опять придется тратить деньги на солидную компенсацию и поиск нового специалиста.

    В составе красно-белых сейчас полно легионеров, от которых никакой пользы. Их трансферы вызывают вопросы. В общем, «Спартак» превратился в посредственную команду с посредственным тренером», – написал Бубнов.

    • «Спартак» занимает 6-е место в РПЛ с 31 очком после 20 туров.
    • «Факел» находится на 11-й позиции с 25 очками.
    • В матче первого круга воронежцы также победили «Спартак» со счетом 2:0.

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    Источник: Sportbox.ru

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    Комментарии (12)
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    Дядя Серёжа
    1710135271
    Команда в целом и каждый в отдельности деградирут с осени под неукоснимым руководством тренерского состава.Это ещё кто-то видит кроме меня...
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    fakeid
    1710135754
    да блин, когда вылезет заремба? всё жду её экспертного мнения - а она сныкалась
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    oyabun
    1710137810
    Да с выходом Джикии на поле у меня возникли те же самые вопросы. Зачем?! Он как то мог перевернуть ход игры? Повлиять на результат? Очередные странные решения от тренера.
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    yorgenbarenz
    1710138234
    А не специально ли так делается,чтобы выгнать тренеришку ,согласовав афёру с ним,а компенсацию поделить пополам?
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1710139360
    Срамтак уселся на свое шестёрочное место. Всё по плану. Гыгыгы
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    WE ARE FOR PETER
    1710141295
    Верно говорит бубен,что уголовнику замену нужно было искать ещё раньше
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    WE ARE FOR PETER
    1710141337
    На сборах рыжий сказал покупать больше никого не нужно все ок ))
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    andr45
    1710141971
    БУБНОВ "Ну вот зачем было выпускать Джикию" Затем, чтобы перейти на игру с ТРЕМЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМИ ЗАЩИТНИКАМИ) Жаль, что експерту приходится объяснять очевидные вещи((( Стареют ветеринары(((
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