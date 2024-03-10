Реакция воронежского губернатора на победу над «Спартаком»

Александр Гусев, губернатор Воронежской области, отреагировал на победу «Факела» над «Спартаком» (2:0) в 20-м туре РПЛ.

«Отличный матч нам подарили сегодня две, пожалуй, самые народные команды в стране! Но наш «Факел», как сказал его капитан Ираклий Квеквескири, был лучше во всем!

Благодарю за неповторимые эмоции игроков, тренерский штаб и около 1500 болельщиков из Воронежа, которые на трибунах легендарных «Лужников» легко заглушали фанатов столичного клуба.

Теперь ждeм игру «Факела» на домашнем стадионе (все убедились, что его газон на результат решающим образом не влияет). И, как всегда, верим в победу!» – написал Гусев.