Квеквескири: «Победы над «Спартаком» – закономерность, а не случайность»

Полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири высказался после матча 20-го тура РПЛ против «Спартака» (2:0).

«В нас никто не верит. Они думают, что они самые холeные, самые лучшие. А мы – простые крестьяне, которые обыграли их 4:0. 2:0 дома, 2:0 на выезде.

Сейчас поле мешало кому-то? Все же говорили, что мы в первом круге только из-за поля выиграли. Это не случайность, а закономерность. Всем удачи», – сказал Квеквескири.