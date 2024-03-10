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    • Квеквескири: «Победы над «Спартаком» – закономерность, а не случайность»

    Квеквескири: «Победы над «Спартаком» – закономерность, а не случайность»

    Полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири высказался после матча 20-го тура РПЛ против «Спартака» (2:0).

    «В нас никто не верит. Они думают, что они самые холeные, самые лучшие. А мы – простые крестьяне, которые обыграли их 4:0. 2:0 дома, 2:0 на выезде.

    Сейчас поле мешало кому-то? Все же говорили, что мы в первом круге только из-за поля выиграли. Это не случайность, а закономерность. Всем удачи», – сказал Квеквескири.

    • «Спартак» пропустил по голу в обоих таймах.
    • Москвичи начали весну с 1 очка из 6 возможных.
    • У «Факела» в 2 матчах весны 4 очка из 6.

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    Источник: телеграм-канал РПЛ

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    Комментарии (5)
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    WILDLING_HRUNDEL
    1710095029
    Унизили ушастых и хвост крючком)
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    WILDLING_HRUNDEL
    1710095045
    Спам позорный
    Ответить
    ПалкоВводецъ (returned)
    1710095251
    Деклассировали хряков. Гыгыгы
    Ответить
    VVM1964
    1710095521
    Ну да - 1 удар в створ ворот = 2 гола !!! Спартак сам себе просрал прежде всего !!! (((
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