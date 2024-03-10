Колосков ответил, можно ли считать «Зенит» чемпионом этого сезона

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о чемпионской гонке РПЛ.

«Краснодар» не посыпался, они играют неплохо, сражаются. Судьи однозначно ни при чем. Валить на судей, когда что-то не получается – худший опыт в футболе. Многочисленные карточки в матче с «Ростовом» связаны не с судейскими ошибками, а с ошибками игроков, они не успевают накрывать соперников, перехватывать мяч. Это недостаток работы на сборах.

Но паники здесь никакой быть не должно, игроки в «Краснодаре» хорошие. Пробелы в подготовке, наверное, есть, но я не стал бы торопиться и говорить, что «Зенит» чемпион. Все наладится, пока выводы делать преждевременно», – сказал Колосков.