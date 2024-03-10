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    • Колосков ответил, можно ли считать «Зенит» чемпионом этого сезона

    Колосков ответил, можно ли считать «Зенит» чемпионом этого сезона

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о чемпионской гонке РПЛ.

    «Краснодар» не посыпался, они играют неплохо, сражаются. Судьи однозначно ни при чем. Валить на судей, когда что-то не получается – худший опыт в футболе. Многочисленные карточки в матче с «Ростовом» связаны не с судейскими ошибками, а с ошибками игроков, они не успевают накрывать соперников, перехватывать мяч. Это недостаток работы на сборах.

    Но паники здесь никакой быть не должно, игроки в «Краснодаре» хорошие. Пробелы в подготовке, наверное, есть, но я не стал бы торопиться и говорить, что «Зенит» чемпион. Все наладится, пока выводы делать преждевременно», – сказал Колосков.

    • «Зенит» лидирует с преимуществом в очко.
    • Команда выиграла 5 последних сезонов РПЛ.
    • Впереди у «Зенита» кубковый домашний матч с «Динамо».

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    Источник: «РБ Спорт»

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