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    «ПСЖ» – «Реймс»: прогноз на матч 25 тура Лиги 1, 10 марта

    В воскресенье, 10 марта, в 25-м туре французской Лиги 1 встречаются «ПСЖ» и «Реймс». Игра состоится в Париже, начало – в 15:00 (мск).

    «ПСЖ»

    Команда Луиса Энрике лидирует в чемпионате Франции, набрав 55 очков. «ПСЖ» одержал 16 побед, 7 раз сыграл вничью и потерпел 1 поражение, разница мячей 54:19.

    Отрыв от ближайшего конкурента составляет 9 очков. Парижане забили больше всех в Лиге 1.

    «Реймс»

    «Реймс» набрал 34 очка в 24 играх и занимает 9-е место в таблице. Команда Уилла Стилла добыла 10 побед, 4 раза сыграла вничью и потерпела 10 поражений, разница мячей – 30:32.

    От зоны Лиги конференций «Реймс» отстает на 5 очков.

    Очные встречи

    Результаты последних 5 встреч команд в Лиге 1:

    • 11.11.23 «Реймс» – «ПСЖ» – 0:3;
    • 29.01.23 «ПСЖ» – «Реймс» – 1:1;
    • 08.10.22 «Реймс» – «ПСЖ» – 0:0;
    • 23.01.22 «ПСЖ» – «Реймс» – 4:0;
    • 29.08.21 «Реймс» – «ПСЖ» – 0:2.

    Прогноз на матч «ПСЖ» – «Реймс»

    Парижане решили задачу по выходу в четвертьфинал Лиги чемпионов и могут вновь переключиться на чемпионат. Наш прогноз – Ф1 (-1,5) с коэффициентом 2.02.

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    Источник: «Бомбардир»

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