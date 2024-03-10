В воскресенье, 10 марта, в 25-м туре французской Лиги 1 встречаются «ПСЖ» и «Реймс». Игра состоится в Париже, начало – в 15:00 (мск).

«ПСЖ»

Команда Луиса Энрике лидирует в чемпионате Франции, набрав 55 очков. «ПСЖ» одержал 16 побед, 7 раз сыграл вничью и потерпел 1 поражение, разница мячей 54:19.

Отрыв от ближайшего конкурента составляет 9 очков. Парижане забили больше всех в Лиге 1.

«Реймс»

«Реймс» набрал 34 очка в 24 играх и занимает 9-е место в таблице. Команда Уилла Стилла добыла 10 побед, 4 раза сыграла вничью и потерпела 10 поражений, разница мячей – 30:32.

От зоны Лиги конференций «Реймс» отстает на 5 очков.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в Лиге 1:

Прогноз на матч «ПСЖ» – «Реймс»

Парижане решили задачу по выходу в четвертьфинал Лиги чемпионов и могут вновь переключиться на чемпионат. Наш прогноз – Ф1 (-1,5) с коэффициентом 2.02.