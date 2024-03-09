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    • Бабич назвал футболистов «Спартака», способных заиграть в Испании

    Бабич назвал футболистов «Спартака», способных заиграть в Испании

    Центральный защитник «Спартака» Срджан Бабич оценил потенциал своих одноклубников в контексте возможного продолжения карьеры в испанской Примере.

    – Кто из российских игроков «Спартака» мог бы заиграть в Испании с учетом особенностей лиги?

    – Назову Максименко, потому что он хорошо играет ногами: это одно из требований для вратарей от испанских тренеров.

    Еще отмечу Зиньковского: использует обе ноги, может пройти соперника один в один, сам по себе компактный и подвижный.

    И Литвинов, конечно. Еще Хлусевич: он может делать прорывы по бровке 200 раз подряд.

    • Бабич перешел в «Спартак» из «Альмерии».

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    Источник: сайт «Спартака»

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    Комментарии (4)
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1709988234
    В Испании хряки способны создать конкуренцию в среде дворовых команд или в тюремном чемпионате. Гыгыгы
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    FCSpartakM
    1709988866
    я думаю, Бонгонда
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    Азбука
    1709992437
    Спартак: всем в Испанию))
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    alefreddy
    1709994760
    так то оно может быть но там пахать надо за меньшие деньги.А зачем это им
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