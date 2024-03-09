Бабич назвал футболистов «Спартака», способных заиграть в Испании

Центральный защитник «Спартака» Срджан Бабич оценил потенциал своих одноклубников в контексте возможного продолжения карьеры в испанской Примере.
– Кто из российских игроков «Спартака» мог бы заиграть в Испании с учетом особенностей лиги?
– Назову Максименко, потому что он хорошо играет ногами: это одно из требований для вратарей от испанских тренеров.
Еще отмечу Зиньковского: использует обе ноги, может пройти соперника один в один, сам по себе компактный и подвижный.
И Литвинов, конечно. Еще Хлусевич: он может делать прорывы по бровке 200 раз подряд.
- Бабич перешел в «Спартак» из «Альмерии».