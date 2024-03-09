Уткин разнес Вяльбе за ее комментарий по поводу скандальных событий на Спартакиаде

Василий Уткин жестко раскритиковал президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе.

На Спартакиаде учащихся в селе Эсто-Садок Краснодарского края произошел завал.

В женском классическом масс-старте на 10 км пострадали сразу 14 спортсменок.

Это случилось из-за плохой видимости вследствие тумана.

Вяльбе сказала: «Ничего страшного. Уровень этих спортсменок очень низкий – они не готовы к такой трассе».

«Господи, какая ж дура. Да ей нельзя доверить пятилетку в сортир отвести, а она сборными руководит», – написал Уткин в своем телеграм-канале.