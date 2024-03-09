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    • Уткин разнес Вяльбе за ее комментарий по поводу скандальных событий на Спартакиаде

    Уткин разнес Вяльбе за ее комментарий по поводу скандальных событий на Спартакиаде

    Василий Уткин жестко раскритиковал президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе.

    • На Спартакиаде учащихся в селе Эсто-Садок Краснодарского края произошел завал.
    • В женском классическом масс-старте на 10 км пострадали сразу 14 спортсменок.
    • Это случилось из-за плохой видимости вследствие тумана.
    • Вяльбе сказала: «Ничего страшного. Уровень этих спортсменок очень низкий – они не готовы к такой трассе».

    «Господи, какая ж дура. Да ей нельзя доверить пятилетку в сортир отвести, а она сборными руководит», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

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    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    Комментарии (2)
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    Александр-Каратеев-yandex
    1709989849
    Да, Елена Вяльбе ошиблась, сказала это сразу после случившегося на эмоциях. Но жирному Васе не надо её оскорблять, он даже мизинца её не стоит.
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    Азбука
    1709990563
    Крупный (пусть кто-нибудь докажет обратное) специалист лыжного спорта разнёс какую-то олимпийскую чемпионку. Вяльбе пох, а блогер хайпует))))
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