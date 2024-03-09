Мостовой оценил участие «Динамо» в чемпионской гонке РПЛ

Александр Мостовой похвалил «Динамо» за конкурентоспособность в сезоне-2023/24.

«Динамо» уже на протяжении длительного отрезка показывает довольно неплохой футбол. Самое главное, что бело-голубые стабильно набирают очки и потихоньку вкатываются в чемпионскую гонку.

Разница по сравнению с игрой в прошлом году – колоссальная. Не будем забывать, что бело-голубые дважды за сезон обыграли «Зенит». Это тоже показатель того, что команда в порядке.

Клуб покупает хороших легионеров, а не везет абы кого. Состав у «Динамо» как раз для топ-3, но и Личка тоже не промах, хорошо справляется со своей работой», – сказал Мостовой.