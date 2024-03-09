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    Мостовой оценил участие «Динамо» в чемпионской гонке РПЛ

    Александр Мостовой похвалил «Динамо» за конкурентоспособность в сезоне-2023/24.

    «Динамо» уже на протяжении длительного отрезка показывает довольно неплохой футбол. Самое главное, что бело-голубые стабильно набирают очки и потихоньку вкатываются в чемпионскую гонку.

    Разница по сравнению с игрой в прошлом году – колоссальная. Не будем забывать, что бело-голубые дважды за сезон обыграли «Зенит». Это тоже показатель того, что команда в порядке.

    Клуб покупает хороших легионеров, а не везет абы кого. Состав у «Динамо» как раз для топ-3, но и Личка тоже не промах, хорошо справляется со своей работой», – сказал Мостовой.

    • Личка возглавил «Динамо» прошлым летом.
    • Он перебрался в московский клуб из «Оренбурга».
    • Динамовцы идут на 3-м месте в РПЛ с 4-очковым отставанием от лидера.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (2)
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    Алексей З
    1709986471
    Бомбардир , занимаясь плогиатом всё время отстаёте. Что сейчас обсуждать команду , у которой вечером игра. После игр Зенита и Динамо , продолжите свою мудянку о чемпионской гонке и её участниках.
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    Cleaner
    1709989606
    Клуб ПЯТЬДЕСЯТЛЕТБЕЗТИТУЛОВ не может участвовать в чемпионской гонке!!!...)))
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