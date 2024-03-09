Бабич: «Спартак» был очень близок к победе над «Зенитом»

Центральный защитник «Спартака» Срджан Бабич высказался о ничьей с «Зенитом» (0:0) в 19-м туре РПЛ.

– Давай обсудим первый официальный матч года против «Зенита». Мы были близки к тому, чтобы увезти из Петербурга три очка.

– Очень близки! Жаль, мяч не влетел в ворота на последней компенсированной минуте. Вот это была бы красивая концовка!

Нам хотелось победить, тем более что «Спартак» давно не выигрывал в этом городе. Но этой игрой, считаю, мы показали, что здорово поработали в Дубае.

– Какое настроение было в раздевалке после матча?

– Соперник имел два момента в первом тайме – когда нас спас Максименко и когда Хлусевич вынес мяч с ленточки. Но после перерыва мы создали больше шансов, действовали лучше.

Классные моменты были у Игнатова и Угальде, я и Дуарте били из хороших позиций, были и другие опасные эпизоды. Мы не должны быть довольны ничьей, это сто процентов.