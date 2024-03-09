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    Бабич: «Спартак» был очень близок к победе над «Зенитом»

    Центральный защитник «Спартака» Срджан Бабич высказался о ничьей с «Зенитом» (0:0) в 19-м туре РПЛ.

    – Давай обсудим первый официальный матч года против «Зенита». Мы были близки к тому, чтобы увезти из Петербурга три очка.

    Очень близки! Жаль, мяч не влетел в ворота на последней компенсированной минуте. Вот это была бы красивая концовка!

    Нам хотелось победить, тем более что «Спартак» давно не выигрывал в этом городе. Но этой игрой, считаю, мы показали, что здорово поработали в Дубае.

    – Какое настроение было в раздевалке после матча?

    – Соперник имел два момента в первом тайме – когда нас спас Максименко и когда Хлусевич вынес мяч с ленточки. Но после перерыва мы создали больше шансов, действовали лучше.

    Классные моменты были у Игнатова и Угальде, я и Дуарте били из хороших позиций, были и другие опасные эпизоды. Мы не должны быть довольны ничьей, это сто процентов.

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    Источник: сайт «Спартака»

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    Комментарии (5)
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    Алексей З
    1709985470
    Смысл выкладывать то , что сказано неделю назад. Матч с питером уже история.
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    alefreddy
    1709986676
    пока слова а до дела не доходит
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1709987815
    Тьфу на эти влажные фантазии. Гыгыгы
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    Cleaner
    1709989480
    Бабич СПАЛ, и снился ему сладкий СОН, что Спартак был очень близок к победе над Зенитом! Ну РЖУ ни могу над Спартаком...)))
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    raritet
    1709989957
    Эта ничья теперь войдет в историю лучших игр Спартака в Санкт-Петербурге. Пройдут десятилетия и внуки Бабича будут говорить:" А наш дедушка рассказывал что в 2024 году они сыграли ничейку со самым страшным, коварным, лютым, непобедимым ЗЕНИТОМ. И даже , говорил , что могли бы и выиграть". И от этих воспоминаний у дедушки Бабича набежала влажная слеза...
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