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    Ловчев раскритиковал «Краснодар»

    Спартаковский ветеран Евгений Ловчев высказался о результатах «Краснодара» после возобновления сезона.

    • Сначала краснодарцы упустили победу над «Рубином» (1:1).
    • В пятницу команда проиграла «Ростову» (1:2).
    • Сегодня «Краснодар» может лишиться лидерства в РПЛ.

    «[Результат матча с «Ростовом»] меня не удивляет. В последнее время все только и задавали вопросы о том, может ли «Краснодар» стать чемпионом. Может, если бы не играл после паузы так, как играет сейчас.

    Для меня совершенно очевидно, что все будет зависеть не от того, сколько ты набрал очков, а от того, сколько потерял. После такого перерыва надо или перебегать соперника, или переиграть. Но «Краснодар» никого не переиграл», – заявил Ловчев.

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    Источник: «Матч ТВ»

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