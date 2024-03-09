Реакция Генича на саркастический ответ Ивича

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о том, как главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич ответил на его тезис.

Генич заявил, что «Краснодар» не будет бороться за чемпионство, пока не станет постоянно играть от себя, а не подстраиваясь под соперника.

Ивич ответил: «Значит, это профессионал, хорошо знает футбол. Может быть, он даже тренер».

Краснодарцы в пятницу уступили «Ростову» (1:2) – весной они набрали в РПЛ 1 очко из 6 возможных.

«Огромное спасибо за вопрос Ивичу на прессухе. Был процитирован мой пост, и, чего греха таить, (пусть Ивич и саркастически отвечает) ответ мне понравился», – написал Генич в своем телеграм-канале.