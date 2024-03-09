Роналду, Месси и еще два футболиста – в топ-20 самых высокооплачиваемых спортсменов в истории

Sportico выпустил обновленный рейтинг самых богатых спортсменов в истории.

В список попали представители 17 стран и 9 видов спорта. Четверо из них – футболисты.

Состояние спортсменов оценивалось с учетом зарплат, бонусов, призовых, рекламных, лицензионных отчислений, заработков от медиа, публичной активности, книг, сувениров и прочих видов околоспортивной деятельности.

Топ-20 рейтинга выглядит так (доходы скорректированы с учетом инфляции):