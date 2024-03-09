Роналду, Месси и еще два футболиста – в топ-20 самых высокооплачиваемых спортсменов в истории

Sportico выпустил обновленный рейтинг самых богатых спортсменов в истории.
В список попали представители 17 стран и 9 видов спорта. Четверо из них – футболисты.
Состояние спортсменов оценивалось с учетом зарплат, бонусов, призовых, рекламных, лицензионных отчислений, заработков от медиа, публичной активности, книг, сувениров и прочих видов околоспортивной деятельности.
Топ-20 рейтинга выглядит так (доходы скорректированы с учетом инфляции):
- Майкл Джордан (баскетбол) – 3,75 миллиарда долларов;
- Тайгер Вудс (гольф) – 2,66 млрд;
- Криштиану Роналду (футбол) – 1,92 млрд;
- Арнольд Палмер (гольф) – 1,76 млрд;
- Леброн Джеймс (баскетбол) – 1,7 млрд;
- Джек Никлаус (гольф) – 1,67 млрд;
- Лионель Месси (футбол) – 1,67 млрд;
- Дэвид Бекхэм (футбол) – 1,5 млрд;
- Рожер Федерер (теннис) – 1,49 млрд;
- Флойд Мэйвезер (бокс) – 1,48 млрд;
- Фил Микельсон (гольф) – 1,43 млрд;
- Михаэль Шумахер («Формула-1») – 1,36 млрд;
- Шакил О’Нил (баскетбол) – 1,21 млрд;
- Кобе Брайант (баскетбол) – 1,09 млрд;
- Грэг Норман (гольф) – 1,06 млрд;
- Неймар (футбол) – 1,01 млрд;
- Кевин Дюрант (баскетбол) – 955 миллионов;
- Майк Тайсон (бокс) – 905 млн;
- Льюис Хэмилтон («Формула-1») – 880 млн;
- Алекс Родригес (бейсбол) – 775 млн.