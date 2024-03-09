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    • Роналду, Месси и еще два футболиста – в топ-20 самых высокооплачиваемых спортсменов в истории

    Роналду, Месси и еще два футболиста – в топ-20 самых высокооплачиваемых спортсменов в истории

    Sportico выпустил обновленный рейтинг самых богатых спортсменов в истории.

    В список попали представители 17 стран и 9 видов спорта. Четверо из них – футболисты.

    Состояние спортсменов оценивалось с учетом зарплат, бонусов, призовых, рекламных, лицензионных отчислений, заработков от медиа, публичной активности, книг, сувениров и прочих видов околоспортивной деятельности.

    Топ-20 рейтинга выглядит так (доходы скорректированы с учетом инфляции):

    1. Майкл Джордан (баскетбол) – 3,75 миллиарда долларов;
    2. Тайгер Вудс (гольф) – 2,66 млрд;
    3. Криштиану Роналду (футбол) – 1,92 млрд;
    4. Арнольд Палмер (гольф) – 1,76 млрд;
    5. Леброн Джеймс (баскетбол) – 1,7 млрд;
    6. Джек Никлаус (гольф) – 1,67 млрд;
    7. Лионель Месси (футбол) – 1,67 млрд;
    8. Дэвид Бекхэм (футбол) – 1,5 млрд;
    9. Рожер Федерер (теннис) – 1,49 млрд;
    10. Флойд Мэйвезер (бокс) – 1,48 млрд;
    11. Фил Микельсон (гольф) – 1,43 млрд;
    12. Михаэль Шумахер («Формула-1») – 1,36 млрд;
    13. Шакил О’Нил (баскетбол) – 1,21 млрд;
    14. Кобе Брайант (баскетбол) – 1,09 млрд;
    15. Грэг Норман (гольф) – 1,06 млрд;
    16. Неймар (футбол) – 1,01 млрд;
    17. Кевин Дюрант (баскетбол) – 955 миллионов;
    18. Майк Тайсон (бокс) – 905 млн;
    19. Льюис Хэмилтон («Формула-1») – 880 млн;
    20. Алекс Родригес (бейсбол) – 775 млн.

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    Источник: Sportico

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