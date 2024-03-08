Салтыков объяснил последние поражения «Крыльев»

Полузащитник «Крыльев Советов» Никита Салтыков высказался о последних поражениях.

Самарцы начали весну с поражений от «Ростова» и ЦСКА.

«Крылья» идут в РПЛ 8-ми.

Следующий соперник – «Зенит».

«Не забили свои моменты, пропустили со стандартов обидные мячи. Есть команды, которые выигрывают матчи за счeт стандартов, поэтому тут нельзя сказать ничего плохого в адрес ЦСКА. Они молодцы за счeт стандартов взяли три очка.

До матча с «Ростовом» мы вроде со стандартов вообще не пропускали. Было много игр, когда мы забивали первыми – а сейчас всe как-то наоборот, где-то фарт ушeл от нас. Надо как-то вернуть его», – сказал Салтыков.