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    Салтыков объяснил последние поражения «Крыльев»

    Полузащитник «Крыльев Советов» Никита Салтыков высказался о последних поражениях.

    • Самарцы начали весну с поражений от «Ростова» и ЦСКА.
    • «Крылья» идут в РПЛ 8-ми.
    • Следующий соперник – «Зенит».

    «Не забили свои моменты, пропустили со стандартов обидные мячи. Есть команды, которые выигрывают матчи за счeт стандартов, поэтому тут нельзя сказать ничего плохого в адрес ЦСКА. Они молодцы за счeт стандартов взяли три очка.

    До матча с «Ростовом» мы вроде со стандартов вообще не пропускали. Было много игр, когда мы забивали первыми – а сейчас всe как-то наоборот, где-то фарт ушeл от нас. Надо как-то вернуть его», – сказал Салтыков.

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    Источник: «Чемпионат»

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