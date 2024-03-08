В 22 туре Первой лиги «Волгарь» дома сыграет с «Химками». Игру проведут в субботу, 9 марта, и начнут в 14:00 по московскому времени.
«Волгарь»
Астраханцы с 20 очками занимают предпоследнее, 17 место в турнирной таблице. Команда в 21 матче Первой лиги выиграла 4 встречи, в 8 поединках сыграла вничью и потерпела 9 поражений. Забил «Волгарь» 18 голов, а пропустила команда 27 мячей.
В 3 последних матчах астраханцы потерпели 1 поражение и 2 раза сыграли вничью.
«Химки»
Подмосковный клуб лидирует в Первой лиге. Команда в 21 матче турнира выиграла 11 матчей, 6 раз сыграла вничью и потерпела 4 поражения. «Химки» забили 33 гола и пропустили 20 мячей. В активе команды Андрея Талалаева 39 набранных очков.
В 3 последних матчах команда потерпела 1 поражение, 1 раз сыграла вничью и одержала 1 победу.
Прогноз на матч «Волгарь» – «Химки»
В 3 последних очных встречах по разу выиграли «Химки» и «Волгарь», еще 1 игра закончилась ничьей.
В предстоящей встрече лидер играет с одним из аутсайдеров, а исход встречи очевиден. Наш прогноз – победа «Химок» (1.97).