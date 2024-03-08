В 22 туре Первой лиги «Волгарь» дома сыграет с «Химками». Игру проведут в субботу, 9 марта, и начнут в 14:00 по московскому времени.

«Волгарь»

Астраханцы с 20 очками занимают предпоследнее, 17 место в турнирной таблице. Команда в 21 матче Первой лиги выиграла 4 встречи, в 8 поединках сыграла вничью и потерпела 9 поражений. Забил «Волгарь» 18 голов, а пропустила команда 27 мячей.

В 3 последних матчах астраханцы потерпели 1 поражение и 2 раза сыграли вничью.

«Химки»

Подмосковный клуб лидирует в Первой лиге. Команда в 21 матче турнира выиграла 11 матчей, 6 раз сыграла вничью и потерпела 4 поражения. «Химки» забили 33 гола и пропустили 20 мячей. В активе команды Андрея Талалаева 39 набранных очков.

В 3 последних матчах команда потерпела 1 поражение, 1 раз сыграла вничью и одержала 1 победу.

Прогноз на матч «Волгарь» – «Химки»

В 3 последних очных встречах по разу выиграли «Химки» и «Волгарь», еще 1 игра закончилась ничьей.

В предстоящей встрече лидер играет с одним из аутсайдеров, а исход встречи очевиден. Наш прогноз – победа «Химок» (1.97).