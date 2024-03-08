9 марта «Вулверхэмптону» предстоит провести домашний матч против крепкого «Фулхэма». Встреча состоится в рамках 28 тура АПЛ. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по Москве.

«Вулверхэмптон»

По итогам 27 туров «Вулверхэмптон» закрепился аккурат в середине турнирной таблицы, занимая десятую строчку в АПЛ. По сути, перед командой не стоит каких бы то ни было амбициозных задач.

«Фулхэм» Марку Силвы также не претендует на великие свершения, но и не принимает участия в борьбе за выживание в АПЛ. Лондонцы идут двенадцатыми и готовы с комфортом доигрывать очередной сезон в элите английского футбола.

Личные встречи

Три крайних очных противостояния команд завершились следующим образом:

Прогноз на матч «Вулверхэмптон» – «Фулхэм»

По существу, на стадионе «Молинью» состоится поединок двух совершенно равных по классу команд. Попробуем поставить на ничейный исход (3,50).