9 марта «Вулверхэмптону» предстоит провести домашний матч против крепкого «Фулхэма». Встреча состоится в рамках 28 тура АПЛ. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по Москве.
«Вулверхэмптон»
По итогам 27 туров «Вулверхэмптон» закрепился аккурат в середине турнирной таблицы, занимая десятую строчку в АПЛ. По сути, перед командой не стоит каких бы то ни было амбициозных задач.
«Фулхэм»
«Фулхэм» Марку Силвы также не претендует на великие свершения, но и не принимает участия в борьбе за выживание в АПЛ. Лондонцы идут двенадцатыми и готовы с комфортом доигрывать очередной сезон в элите английского футбола.
Личные встречи
Три крайних очных противостояния команд завершились следующим образом:
- 27.11.2023 «Фулхэм» – «Вулверхэмптон» 3:2
- 24.02.2023 «Фулхэм» – «Вулверхэмптон» 1:1
- 13.08.2022 «Вулверхэмптон» – «Фулхэм» 0:0
Прогноз на матч «Вулверхэмптон» – «Фулхэм»
По существу, на стадионе «Молинью» состоится поединок двух совершенно равных по классу команд. Попробуем поставить на ничейный исход (3,50).