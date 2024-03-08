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    • «Вулверхэмптон» – «Фулхэм»: прогноз на матч английской Премьер-Лиги, 9 марта

    «Вулверхэмптон» – «Фулхэм»: прогноз на матч английской Премьер-Лиги, 9 марта

    9 марта «Вулверхэмптону» предстоит провести домашний матч против крепкого «Фулхэма». Встреча состоится в рамках 28 тура АПЛ. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по Москве.

    «Вулверхэмптон»

    По итогам 27 туров «Вулверхэмптон» закрепился аккурат в середине турнирной таблицы, занимая десятую строчку в АПЛ. По сути, перед командой не стоит каких бы то ни было амбициозных задач.

    «Фулхэм»

    «Фулхэм» Марку Силвы также не претендует на великие свершения, но и не принимает участия в борьбе за выживание в АПЛ. Лондонцы идут двенадцатыми и готовы с комфортом доигрывать очередной сезон в элите английского футбола.

    Личные встречи

    Три крайних очных противостояния команд завершились следующим образом:

    • 27.11.2023 «Фулхэм» – «Вулверхэмптон» 3:2
    • 24.02.2023 «Фулхэм» – «Вулверхэмптон» 1:1
    • 13.08.2022 «Вулверхэмптон» – «Фулхэм» 0:0

    Прогноз на матч «Вулверхэмптон» – «Фулхэм»

    По существу, на стадионе «Молинью» состоится поединок двух совершенно равных по классу команд. Попробуем поставить на ничейный исход (3,50).

    Источник: «Бомбардир»

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