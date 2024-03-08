Первый тренер Андрея Мостового оценил перспективы игрока в Европе

Первый тренер Андрея Мостового Дмитрий Митрофанов считает, что хавбек «Зенита» готов играть в топ-5 лиг Европы.

«Андрей дорос до уровня европейских чемпионатов еще год назад. Ему подойдет и Италия, и Испания, и Франция. Не топ-клубы, но хорошие середняки. Он готов к Европе и по уровню игры в футбол, и по профессиональности, отношению к делу.

Не знаю, согласится ли «Зенит» отпускать Мостового летом. Но если хотят, чтобы он развивался, не будут запрашивать большие суммы у европейских клубов. Тогда хороший европейский клуб спокойно его возьмет, и он там себя проявит. Не Головин, но уровень у Андрея есть», – сказал Митрофанов.