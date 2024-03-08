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    • Первый тренер Андрея Мостового оценил перспективы игрока в Европе

    Первый тренер Андрея Мостового оценил перспективы игрока в Европе

    Первый тренер Андрея Мостового Дмитрий Митрофанов считает, что хавбек «Зенита» готов играть в топ-5 лиг Европы.

    «Андрей дорос до уровня европейских чемпионатов еще год назад. Ему подойдет и Италия, и Испания, и Франция. Не топ-клубы, но хорошие середняки. Он готов к Европе и по уровню игры в футбол, и по профессиональности, отношению к делу.

    Не знаю, согласится ли «Зенит» отпускать Мостового летом. Но если хотят, чтобы он развивался, не будут запрашивать большие суммы у европейских клубов. Тогда хороший европейский клуб спокойно его возьмет, и он там себя проявит. Не Головин, но уровень у Андрея есть», – сказал Митрофанов.

    • Ранее сообщалось, что Мостовой попросил агентов найти ему клуб в Европе.
    • 26-летний игрок провел за «Зенит» в этом сезоне 16 матчей, забил 2 гола.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (2)
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    моэм
    1709906007
    Муть какая то ....всем уже уши прожужжали , что он подписал что то с ЦСКА и поэтому уходит из Зенита ....теперь запели про Европу....сдаётся мне , что тут агент всё это время набивал цену и Мостовой останется в Зените .
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