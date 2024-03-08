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    Ловчев объяснил, почему «Зенит» станет чемпионом

    Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев выразил уверенность, что чемпионат России сезона-2023/24 выиграет «Зенит».

    – «Динамо» может конкурировать с «Зенитом»?

    – Личка очень хорошо работает, дает хороший футбол. Ребята у него что в «Оренбурге», что в «Динамо» растут и вся команда развивается. Но «Зенит» сильнее всех. Они правильнее всех покупают игроков. Да, сейчас «Зенит» не дотягивает сам до себя. Но, очевидно, они явные претенденты на чемпионство. Как бы не лидировал «Краснодар», как бы «Динамо» ярко не играл, «Зенит» все равно сильнее и будет чемпионом.

    • «Краснодар» лидирует в РПЛ с 39 очками после 19 туров. «Зенит» отстает первого места на 2 очка, а «Динамо» – на 4.
    • Петербургский клуб выиграл последние пять чемпионатов России.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии (19)
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    TIMOTHY
    1709901733
    Это и так всем понятно! Зенит это мощь
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1709902005
    Зенит чемпион, быки серебро. С 3 по 5 есть варианты. Срамтак 6 или ниже. Гыгыгы
    Ответить
    Номэд
    1709902549
    Вонючие вшивые на последние 11 туров админресурс подключат.
    Ответить
    Алексей З
    1709902970
    Хочется просто банальные вещи говорить , пусть всё решится на поле. Вот в мае и поглядим.
    Ответить
    NewLife
    1709904764
    Пожимем, увидим. Хотелось бы, чтобы Ловчев, ставший б.о.м.жатской подстилкой, опозорился и завалил свой ипальник.
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    ...уефан
    1709907235
    ... любишь ты, Евгений, каркать)...
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    FCSpartakM
    1709907388
    у зенита просто есть право на ошибки в трансферах, им денег от этого меньше не дадут.
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    АлексМак
    1709907800
    правильно
    Ответить
    Evgenijgerasimov607@gmail
    1709910291
    А ещё Спартаковец, заклеймим его позором и не хорошими словами...
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    k611
    1709915158
    После 30 тура видно будет.
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