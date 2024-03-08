Ловчев объяснил, почему «Зенит» станет чемпионом

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев выразил уверенность, что чемпионат России сезона-2023/24 выиграет «Зенит».

– «Динамо» может конкурировать с «Зенитом»?

– Личка очень хорошо работает, дает хороший футбол. Ребята у него что в «Оренбурге», что в «Динамо» растут и вся команда развивается. Но «Зенит» сильнее всех. Они правильнее всех покупают игроков. Да, сейчас «Зенит» не дотягивает сам до себя. Но, очевидно, они явные претенденты на чемпионство. Как бы не лидировал «Краснодар», как бы «Динамо» ярко не играл, «Зенит» все равно сильнее и будет чемпионом.