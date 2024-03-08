Судьи в Испании недовольны поведением Беллингема на поле

Испанские арбитры считают полузащитника «Реала» Джуда Беллингема футболистом, не способствующим нормальной атмосфере на поле из-за своих эмоциональных протестов. По данным Marca, судьям не нравится, как англичанин к ним обращается, а также его тон.

Беллингема дисквалифицировали на две игры Ла Лиги за неуважительное отношение к судье в гостевой встрече 27-го тура Примеры с «Валенсией» (2:2).

Он выразил недовольство свистком арбитра Хесуса Хиля Мансано за мгновение до навеса, приведшего к голу мадридцев на 90+9-й минуте, который не был засчитан.