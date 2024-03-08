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    Судьи в Испании недовольны поведением Беллингема на поле

    Испанские арбитры считают полузащитника «Реала» Джуда Беллингема футболистом, не способствующим нормальной атмосфере на поле из-за своих эмоциональных протестов. По данным Marca, судьям не нравится, как англичанин к ним обращается, а также его тон.

    Беллингема дисквалифицировали на две игры Ла Лиги за неуважительное отношение к судье в гостевой встрече 27-го тура Примеры с «Валенсией» (2:2).

    Он выразил недовольство свистком арбитра Хесуса Хиля Мансано за мгновение до навеса, приведшего к голу мадридцев на 90+9-й минуте, который не был засчитан.

    • В нынешнем сезоне англичанин получил 9 предупреждений в 31 матче за «Реал».
    • В прошлом сезоне Беллингем играл за дортмундскую «Боруссию» и заработал 11 желтых карточек за 42 встречи.

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    Источник: Marca

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    Комментарии (1)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Glebson
    1709915297
    Скажите спасибо, что тому судье рожу не начистили
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