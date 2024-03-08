Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Президент «Реала» Перес заявил, что не знает Мбаппе и Дэвиса

    Президент «Реала» Перес заявил, что не знает Мбаппе и Дэвиса

    Президент «Реала» Флорентино Перес отреагировал на информацию о возможности перехода в команду нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе и защитника «Баварии» Альфонсо Дэвиса.

    Он случайно встретился на парковке с группой болельщиков мадридского клуба. Один из фанатов обратился к Пересу: «Вы должны подписать Дэвиса и Мбаппе. С ними мы выиграем все».

    В ответ руководитель «Реала» сказал: «Кто такой Мбаппе? Кто такой Дэвис?»

    • 8 марта Перес отмечает свое 77-летие.
    • 25-летний Мбаппе провел в этом сезоне 34 матча за клуб и забил 34 гола, отдал 7 передач.
    • 23-летний Дэвис в текущем сезоне провел 29 встреч за клуб, отметился 1 взятием ворот и 3 голевыми передачами.

    Новости по теме
    Винисиус летом может сменить «Реал» на «ПСЖ» 2
    Судьи в Испании недовольны поведением Беллингема на поле 1
    Стало известно решение по апелляции «Реала» на дисквалификацию Беллингема 1
    Источник: Get Football

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:05
    Рекомендуем
    Комментарии (4)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Давид59
    1709883215
    Одно из двух. Либо шутит, либо троллит. Скорей всего троллит
    Ответить
    моэм
    1709885787
    Перес везде выглядит занудой . а оказывается он классный мужик и стебётся здорово....хотя чего не скажешь на парковке....ресторана ....А Дзюбе надо нервы лечить и брать пример с Переса , которого журналисты и провокаторы пытаются " достать " гораздо больше лет , а он всё равно юморит .
    Ответить
    САНЁК17
    1709887387
    А про джюбо не спросили?может знакомы!
    Ответить
    СпорЦмен
    1709887486
    Значит Зе Болотного купит.
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+