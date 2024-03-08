Президент «Реала» Перес заявил, что не знает Мбаппе и Дэвиса

Президент «Реала» Флорентино Перес отреагировал на информацию о возможности перехода в команду нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе и защитника «Баварии» Альфонсо Дэвиса.

Он случайно встретился на парковке с группой болельщиков мадридского клуба. Один из фанатов обратился к Пересу: «Вы должны подписать Дэвиса и Мбаппе. С ними мы выиграем все».

В ответ руководитель «Реала» сказал: «Кто такой Мбаппе? Кто такой Дэвис?»