Президент «Реала» Перес заявил, что не знает Мбаппе и Дэвиса

Президент «Реала» Флорентино Перес отреагировал на информацию о возможности перехода в команду нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе и защитника «Баварии» Альфонсо Дэвиса.
Он случайно встретился на парковке с группой болельщиков мадридского клуба. Один из фанатов обратился к Пересу: «Вы должны подписать Дэвиса и Мбаппе. С ними мы выиграем все».
В ответ руководитель «Реала» сказал: «Кто такой Мбаппе? Кто такой Дэвис?»
- 8 марта Перес отмечает свое 77-летие.
- 25-летний Мбаппе провел в этом сезоне 34 матча за клуб и забил 34 гола, отдал 7 передач.
- 23-летний Дэвис в текущем сезоне провел 29 встреч за клуб, отметился 1 взятием ворот и 3 голевыми передачами.