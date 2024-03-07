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    • Вьештица: «Когда я переезжал в Россию, в Сербии ничего не слышали о «Зените» – знали только «Спартак»

    Вьештица: «Когда я переезжал в Россию, в Сербии ничего не слышали о «Зените» – знали только «Спартак»

    Бывший защитник «Зенита» Милан Вьештица вспомнил, как переходил в клуб в 2002 году.

    «Я был молодым футболистом «Войводины», только сыграл первый сезон на взрослом уровне. Никто не ожидал, что я поеду в Россию, потому что на тот момент эта страна ещe не стала одной из лучших в европейском футболе. Тем более никто не слышал про «Зенит», все знали только московский «Спартак», который постоянно играл в Лиге чемпионов. Спрашивали, куда я еду и зачем, но я доверился ощущениям, уехал и никогда об этом не жалел», – сказал Вьештица.

    • Серб провел в «Зените» 4 года.
    • С командой он брал серебро РПЛ.
    • Сейчас 44-летний Вьештица входит в тренерский штаб «Спартака» (Суботица).

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    Источник: Metaratings

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    07.03.2024 21:26
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    Комментарии (13)
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    val69
    1709838647
    Ты не один такой.. Вас миллионы.,
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    Скай
    1709838941
    Ху из бЗденит? Из есть ху*ня.
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    WILDLING_HRUNDEL
    1709842099
    Спартак всю жизнь в позоре,везде где он допинг и скандалы
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    WILDLING_HRUNDEL
    1709842122
    Да и откуда там в деревне что-то было знать
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    VVM1964
    1709845757
    2002 год ? - само собой. Зенит - это выскочка последних лет, никнейм, команда без истории и традиций, впрочем одну нетрадиционную особенность они уже приобрели ))) Сменится власть и не будет никакого Зенита, Впрочем, судя по всему, у Газпрома наступают не простые времена ( мягко выражаясь ) - возможно пузырь ( Зенит ) лопнет и раньше ... )))
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