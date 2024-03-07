Вьештица: «Когда я переезжал в Россию, в Сербии ничего не слышали о «Зените» – знали только «Спартак»

Бывший защитник «Зенита» Милан Вьештица вспомнил, как переходил в клуб в 2002 году.

«Я был молодым футболистом «Войводины», только сыграл первый сезон на взрослом уровне. Никто не ожидал, что я поеду в Россию, потому что на тот момент эта страна ещe не стала одной из лучших в европейском футболе. Тем более никто не слышал про «Зенит», все знали только московский «Спартак», который постоянно играл в Лиге чемпионов. Спрашивали, куда я еду и зачем, но я доверился ощущениям, уехал и никогда об этом не жалел», – сказал Вьештица.