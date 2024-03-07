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    Хави определил лучшего президента в истории «Барселоны»

    Главный тренер «Барселоны» Хави оценил работу президента клуба Жоана Лапорты.

    «Я оцениваю ситуацию в клубе как очень положительную. Лапорта принял «Барсу» в очень сложный период. Он проделывает хорошую работу и находится на полпути к чему-то большому.

    Лапорта – лучший президент в истории «Барселоны» и должен это доказать. Он опытный, позитивный, лидер. Только Лапорта способен вывести клуб из нынешней ситуации», – сказал Хави.

    • Лапорта впервые возглавлял «Барселону» в 2003-2010 годах.
    • Он вернулся в 2021 году.
    • Хави летом покинет «Барсу» и возьмет отпуск на год.

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    Источник: Mundo Deportivo

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