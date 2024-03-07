Хави определил лучшего президента в истории «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Хави оценил работу президента клуба Жоана Лапорты.

«Я оцениваю ситуацию в клубе как очень положительную. Лапорта принял «Барсу» в очень сложный период. Он проделывает хорошую работу и находится на полпути к чему-то большому.

Лапорта – лучший президент в истории «Барселоны» и должен это доказать. Он опытный, позитивный, лидер. Только Лапорта способен вывести клуб из нынешней ситуации», – сказал Хави.