Хави определил лучшего президента в истории «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Хави оценил работу президента клуба Жоана Лапорты.
«Я оцениваю ситуацию в клубе как очень положительную. Лапорта принял «Барсу» в очень сложный период. Он проделывает хорошую работу и находится на полпути к чему-то большому.
Лапорта – лучший президент в истории «Барселоны» и должен это доказать. Он опытный, позитивный, лидер. Только Лапорта способен вывести клуб из нынешней ситуации», – сказал Хави.
- Лапорта впервые возглавлял «Барселону» в 2003-2010 годах.
- Он вернулся в 2021 году.
- Хави летом покинет «Барсу» и возьмет отпуск на год.