2-кратный чемпион России по футзалу погиб на СВО

Ассоциация мини-футбола России (АМФР) сообщила о смерти бывшего игрока московского «Динамо» Вячеслава Москаленко. Он погиб в зоне СВО в 43 года.

«Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким Вячеслава», – написала АМФР.