2-кратный чемпион России по футзалу погиб на СВО

Ассоциация мини-футбола России (АМФР) сообщила о смерти бывшего игрока московского «Динамо» Вячеслава Москаленко. Он погиб в зоне СВО в 43 года.
«Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким Вячеслава», – написала АМФР.
- Уроженец Новосибирска выступал за российские мини-футбольные клубы «Сибиряк» (Новосибирск), «Динамо» (Москва), «Спартак» (Москва), ТТГ-Югра (Югорск, ныне – «Газпром-Югра») и другие.
- Всего на счету Москаленко 19 игр за сборную России и 10 голов. В том числе – отборочный цикл и финальная стадия Чемпионата Европы 2003 года в Италии.
- СВО продолжается больше 2 лет.