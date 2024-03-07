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    2-кратный чемпион России по футзалу погиб на СВО

    Ассоциация мини-футбола России (АМФР) сообщила о смерти бывшего игрока московского «Динамо» Вячеслава Москаленко. Он погиб в зоне СВО в 43 года.

    «Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким Вячеслава», – написала АМФР.

    • Уроженец Новосибирска выступал за российские мини-футбольные клубы «Сибиряк» (Новосибирск), «Динамо» (Москва), «Спартак» (Москва), ТТГ-Югра (Югорск, ныне – «Газпром-Югра») и другие.
    • Всего на счету Москаленко 19 игр за сборную России и 10 голов. В том числе – отборочный цикл и финальная стадия Чемпионата Европы 2003 года в Италии.
    • СВО продолжается больше 2 лет.

    Источник: АМФР

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    Комментарии (7)
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    val69
    1709824404
    Царствия Небесного!!! Семье и болельщикам Динамо - искренние соболезнования...
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    DVOK68
    1709825693
    Упокой Господь его душеньку...Семье и близким соболезнования...
    Ответить
    ...уефан
    1709825768
    ...всем родным и близким погибшего искренние сочувствия и соболезнования!...
    Ответить
    val69
    1709827952
    Ни одна бо*жетварь не посочувствовала.. Хотя все здесь, круглосуточно... Читают... Псы блохастые...
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    DOCTOR PENALTY
    1709829618
    Соболезнования близким.
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    шахта Заполярная
    1709829671
    Мои искренние соболезнования всем родным и близким павшему за Родину.
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