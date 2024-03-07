Мостовой высказался об отсутствии голов и ассистов у Захаряна в «Сосьедаде»

Бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой призвал не впадать в уныние Арсена Захаряна из «Реал Сосьедада».

У россиянина за полгода в клубе 1 результативное действие (в декабре).

«Сосьедад» купил Захаряна в августе у «Динамо» за 13 миллионов евро.

У «Сосьедада» 1 победа в последних 9 матчах.

«Честно говоря, не совсем понимаю критику в адрес Захаряна. Парень отыгрывает первый сезон в Испании, стабильно выходит на поле, заслуживает доверие главного тренера. Это дорогого стоит. Наши игроки в более слабых чемпионатах реже играют, а тут Ла Лига. Его бы не ставили из раза в раз в состав, если бы считали ненужным или слабым.

Он молодой парень, только проходит адаптацию, привыкает. Ему не нужно никого слушать, он все правильно делает. Если продолжит работать, то обязательно всего добьется. Нужно дать ему время, подождать, результативные действия обязательно придут», – сказал Мостовой.