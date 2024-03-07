Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Мостовой высказался об отсутствии голов и ассистов у Захаряна в «Сосьедаде»

    Мостовой высказался об отсутствии голов и ассистов у Захаряна в «Сосьедаде»

    Бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой призвал не впадать в уныние Арсена Захаряна из «Реал Сосьедада».

    • У россиянина за полгода в клубе 1 результативное действие (в декабре).
    • «Сосьедад» купил Захаряна в августе у «Динамо» за 13 миллионов евро.
    • У «Сосьедада» 1 победа в последних 9 матчах.

    «Честно говоря, не совсем понимаю критику в адрес Захаряна. Парень отыгрывает первый сезон в Испании, стабильно выходит на поле, заслуживает доверие главного тренера. Это дорогого стоит. Наши игроки в более слабых чемпионатах реже играют, а тут Ла Лига. Его бы не ставили из раза в раз в состав, если бы считали ненужным или слабым.

    Он молодой парень, только проходит адаптацию, привыкает. Ему не нужно никого слушать, он все правильно делает. Если продолжит работать, то обязательно всего добьется. Нужно дать ему время, подождать, результативные действия обязательно придут», – сказал Мостовой.

    Новости по теме
    Семин ответил на вопрос о встрече с Захаряном 1
    Семин встретился с Захаряном и Арустамяном 1
    Мостовой оценил перспективы Захаряна в «Сосьедаде»
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:52
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Cleaner
    1709825859
    Захарян и в Динамо звезд с неба не хватал. Слаб физически. Распиаренный игрок, не более...
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+