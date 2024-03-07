В ЦСКА прокомментировали приглашение зрителей на матч за деньги

Глава пресс-службы ЦСКА Кирилл Брейдо отреагировал на появление в соцсетях постов с приглашением на матч 19-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:1). Зрителям обещали за визит деньги.

«ЦСКА за денежное вознаграждение на матчи никогда не затаскивал массовку и не будет этого делать. А появившееся в разных пабликах сообщение – это работа коллег из Sports.ru, у которых во время нашего матча на трибунах состоялась презентация их ребрендинга, для чего и подыскивались люди, чтобы выстроить новый логотип Sports.

Коллег поздравляем с ребрендингом, но повторюсь: к ЦСКА данное привлечение людей никакого отношения не имеет», – заверил Брейдо.