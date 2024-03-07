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    • В ЦСКА прокомментировали приглашение зрителей на матч за деньги

    В ЦСКА прокомментировали приглашение зрителей на матч за деньги

    Глава пресс-службы ЦСКА Кирилл Брейдо отреагировал на появление в соцсетях постов с приглашением на матч 19-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:1). Зрителям обещали за визит деньги.

    «ЦСКА за денежное вознаграждение на матчи никогда не затаскивал массовку и не будет этого делать. А появившееся в разных пабликах сообщение – это работа коллег из Sports.ru, у которых во время нашего матча на трибунах состоялась презентация их ребрендинга, для чего и подыскивались люди, чтобы выстроить новый логотип Sports.

    Коллег поздравляем с ребрендингом, но повторюсь: к ЦСКА данное привлечение людей никакого отношения не имеет», – заверил Брейдо.

    • ЦСКА в ближайшем туре сыграет с «Крыльями Советов» в гостях.
    • Москвичи идут в РПЛ 7-ми.
    • Команда не становилась чемпионом с 2016 года.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 14:43
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    Комментарии (4)
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    Алексей З
    1709818336
    А-ууууу , где вы ?? А стыдно за Спартак !!!
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    VPERDIV SPARTAK
    1709818817
    Спартак мало посещают сектанты! В основном сидят на сайтах строчат ,дрочат и стучат друг на друга! Они бы и рады за деньги затащить на стадион секту,так денег нет даже на поле) все на белое поставлено
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