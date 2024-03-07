Мбаппе передал привет российскому стримеру Меллстрою

Появилось видео, в котором нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе во время поездки передает привет российскому стримеру Меллстрою. Ранее блогер обещал выплатить от 30 миллионов рублей тому, кто сможет организовать привет от футболиста.

«Эй, Меллстрой! Киллиан здесь. Просто хочу сказать тебе привет, надеюсь, у тебя все хорошо. Надеюсь, скоро увидимся», – сказал Мбаппе на видео.

Ролик выложил сам Меллстрой – возможно, футболист отправил его стримеру в личные сообщения, так как в соцсетях у Мбаппе его нет, как и нет подписки на блогера. Ранее боец UFC Конор Макрегор в своем инстаграме выразил готовность передать привет Меллстрою.