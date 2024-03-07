Бывший судья Итурральде Гонсалес прокомментировал ситуацию между Винисиусом и Орбаном

Бывший арбитр Эдуардо Итурральде Гонсалес высказал точку зрения, что нападающий «Реала» Винисиус должен был получить красную карточку в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг» (1:1).
На 55-й минуте бразилец сфолил на Вилли Орбане, а затем толкнул игрока немецкой команды в шею. Винисиус за это получил желтую карточку.
«Он мог быть удален... Потому что, вдобавок ко всему, толкнул соперника в шею, а не в грудь. Если он получает желтую за фол и еще одну за толчок, это две карточки. Его могли выгнать.
Сегодня судья помог, «Мадрид» должен был играть в меньшинстве! И именно тот, кто забил гол, должен был быть удален», – сказал Итурральде Гонсалес.
- В этом матче Винисиус и Орбан забили голы. Бразилец отличился на 65-й минуте, а венгр – на 68-й.
- В первом матче 13 февраля «Реал» одержал победу в гостях со счетом 1:0.